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Утечка углекислого газа в рижском торговом центре Olimpia устранена

Обновлено 26 марта 2025, 20:39
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Торговый центр Olimpia
Торговый центр Olimpia Фото: Zane Bitere/LETA

Помещения торгового центра Olimpia, где днем ​​в среду, 26 марта, произошла утечка углекислого газа, проверены и признаны безопасными, учреждение возобновило работу, сообщила представитель Olimpia Лиене Апине.

Эвакуация на объекте завершилась. Сотрудники вернулись на рабочие места, центр возобновил прием посетителей.

В VUGD агентству LETA пояснили, что в 19:30 служба работу на месте происшествия завершила. Всего из здания эвакуировались порядка 500 человек.

Государственная пожарно-спасательная служба подтвердила агентству LETA, что в 16:24 поступил вызов на улицу Азенес, где, по предварительной информации, в подвале общественного здания в техническом помещении прорвало трубу и произошла утечка углекислого газа.

Ранее Апене сообщила, что инцидент связан с системами охлаждения магазина Rimi.

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