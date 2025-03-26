Утечка углекислого газа в рижском торговом центре Olimpia устранена

Эвакуация на объекте завершилась. Сотрудники вернулись на рабочие места, центр возобновил прием посетителей.

В VUGD агентству LETA пояснили, что в 19:30 служба работу на месте происшествия завершила. Всего из здания эвакуировались порядка 500 человек.

Государственная пожарно-спасательная служба подтвердила агентству LETA, что в 16:24 поступил вызов на улицу Азенес, где, по предварительной информации, в подвале общественного здания в техническом помещении прорвало трубу и произошла утечка углекислого газа.

Ранее Апене сообщила, что инцидент связан с системами охлаждения магазина Rimi.

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