Помещения торгового центра Olimpia, где днем в среду, 26 марта, произошла утечка углекислого газа, проверены и признаны безопасными, учреждение возобновило работу, сообщила представитель Olimpia Лиене Апине.
Утечка углекислого газа в рижском торговом центре Olimpia устранена
Эвакуация на объекте завершилась. Сотрудники вернулись на рабочие места, центр возобновил прием посетителей.
В VUGD агентству LETA пояснили, что в 19:30 служба работу на месте происшествия завершила. Всего из здания эвакуировались порядка 500 человек.
Государственная пожарно-спасательная служба подтвердила агентству LETA, что в 16:24 поступил вызов на улицу Азенес, где, по предварительной информации, в подвале общественного здания в техническом помещении прорвало трубу и произошла утечка углекислого газа.
Ранее Апене сообщила, что инцидент связан с системами охлаждения магазина Rimi.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!