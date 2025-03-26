Состояние здоровья шести детей, заразившихся кишечной палочкой (Escerichia coli), вырабатывающей шига-токсин (веротоксин), оценивается как тяжелое, но стабильное, сообщили агентству LETA в Детской клинической университетской больнице (BKUS).
Инфекция STEC/VTEC в Латвии: состояние нескольких детей оценивается как тяжелое
Во вторник сообщалось о госпитализации 10 детей. В среду в больнице находились уже 15 детей с инфекцией. Один ребенок продолжает лечение в отделении интенсивной терапии, а 14 других - в другом отделении. Состояние всех пациентов стабильное.
Заболели также двое взрослых, один из которых находится на лечении в больнице.
Как подтвердили агентству LETA в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC), на сегодняшний день случаи заражения энтерогеморрагической кишечной палочкой зарегистрированы у 17 детей и двух взрослых. Все, кроме двух детей и одного взрослого, проходят лечение в больницах.
В настоящее время эпидемиологи продолжают работу по выявлению контактных лиц. На данный момент выявлено 176 контактных лиц. Получены первые 25 результатов лабораторных исследований, из которых в двух случаях подтверждено наличие инфекции, пациенты проходят амбулаторное лечение.
Ранее сообщалось, что случаи заражения данной инфекцией зарегистрированы в Риге, Адажском, Сигулдском, Южнокурземском и Саласпилсском краях. Теперь добавился и Цесис.
SPKC в сотрудничестве с Продовольственно-ветеринарной службой (PVD) продолжает эпидемиологическое расследование, а также поиск причины заболевания. SPKC сотрудничает с пострадавшими дошкольными учреждениями и семейными врачами, которые наблюдают детей с симптомами острой кишечной инфекции.
Расследование проводилось в пищеблоке Рижского 170-го дошкольного образовательного учреждения, в пункте раздачи питания 104-го Рижского дошкольного учреждения, куда доставляется пища из дошкольного учреждения Laismiņa, в пищеблоке дошкольного учреждения Laismiņa, в Рижском 132-м дошкольном образовательном учреждении, куда еда доставляется из Рижского дошкольного образовательного учреждения Dardedze, в пищеблоке Dardedze, в пищеблоке Рижского детско-юношеского центра Auseklis, в пищеблоке Рижского дошкольного образовательного учреждения Zīļuks, в пищеблоке 241-го Рижского дошкольного образовательного учреждения и в пищеблоке Рижского дошкольного образовательного учреждения Zilbīte.
Во всех этих учебных заведениях, по данным PVD, услуги питания или доставки еды предоставляли предприятия Žaks-2 или Gardbrīdis, состоящее из Žaks-2 и SIA Deliment. Основным владельцем обеих компаний является Жанна Гаевска.
Технолог предприятия Žaks-2 Илона Дреймане сообщила, что предприятие сотрудничает с SPKC и PVD, чтобы найти причину заболевания и предотвратить его распространение.
Проверки были проведены и в пищеблоке Саласпилсского 1-го детского сада Saulīte.
Как пояснили в SPKC, кишечные палочки Escherichia coli являются частью нормальной бактериальной микрофлоры человека и обычно безвредны. Однако существуют особые штаммы кишечной палочки, которые могут вырабатывать токсины и вызывать серьезные заболевания.
Такие штаммы называются STEC/VTEC, и они продуцируют шига-токсин (веротоксин), который вызывает кровавую диарею, приводящую в отдельных случаях к острой почечной недостаточности.
Основным источником этих штаммов являются травоядные животные, особенно крупный рогатый скот. Возбудитель выделяется из организма животного или человека с фекалиями. Человек может заразиться, употребляя зараженную пищу, недостаточно термически обработанную говядину, некипяченое молоко, немытые или необработанные фрукты и овощи. Возможна также передача инфекции от человека к человеку.
В Латвии в прошлом году эта инфекция была зарегистрирована в 42 случаях. По данным SKPC, в среднем в месяц регистрируется четыре-пять случаев этой инфекции.
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