Латвийская певица обратилась в KNAB из-за публикации в предвыборной газете

На первой полосе мартовского номера журнала Ķekavas Novadam, издаваемого объединением Izaugsme, размещены фотография и интервью с певицей Катриной Димантой, в котором ее спрашивают об участии в программе Koru kari. Рядом с ней - фотография членов партии, поздравляющих кроссвордистов и явно указывающих на их принадлежность к той или иной политической силе.

Певица публично выразила свое возмущение по этому поводу, указав, что у нее не спрашивали разрешения на размещение ее фотографии на обложке такого издания. Она также не давала разрешения на публикацию интервью в политическом издании.

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Диманта не отрицает, что давала интервью и сотрудничала с автором статьи, но сначала она согласилась опубликовать интервью в социальных сетях. Позже певица поняла, что интервью также будет опубликовано в газете муниципалитета. Однако выяснилось, что газета издается не муниципалитетом, а определенной партией.

Правление партии сообщило Латвийскому телевидению, что между ними была договоренность. Сначала была согласована публикация статьи на странице Ķekavietis в Facebook. Затем было запрошено разрешение на публикацию в газете, и, вероятно, именно тогда возникло недопонимание.

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