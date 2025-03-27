Видео, фото Гребенщиков в Таллинне: латышская речь, необычный подарок и горячий фанат

Концерт получился добрым и зрелищным. Во время одной из лирических композиций в центре зала танцевали ангелы со светящимися крыльями. А во время исполнения "Мама-анархия" разгоряченный зритель в первом ряду так вошел в раж, что сорвал с себя футболку и начал крутить ею над головой. В итоге охранникам пришлось вмешаться и увести его на профилактическую беседу.

Поклонники не только дарили артисту цветы, но и преподносили неожиданные подарки. Так, перед антрактом одна из зрительниц вручила Гребенщикову банный веник. Музыкант рассмеялся и поблагодарил ее от души.

Сын легендарного музыканта, Глеб Гребенщиков, гастролирует вместе с отцом. Фото: limon.ee

На концерте прозвучали как новые композиции, так и давно любимые хиты, которым зрители дружно подпевали. Со сцены музыканты не уходили два с половиной часа. После того как артист вышел на бис и исполнил «Ну-ка, мечи стаканы», даже те, кто весь вечер потягивал напитки за VIP-столиками, не удержались и пустились в пляс.

"Борис Борисыч, приезжайте еще!" - раздавались возгласы из зала.

В этот раз вместе с Гребенщиковым в Таллинн приехали музыканты интернационального состава "БГ+". Среди них - его 39-летний сын Глеб.

Объяснять, кто такой Борис Гребенщиков и в чем феномен его группы, никому не нужно. В 2023 году музыканту и поэту исполнилось 70 лет. Родившись 27 ноября 1953 года в Ленинграде, он стал символом поколения, внесшего неоценимый вклад в развитие рок-культуры.

В 2024 году Борис Гребенщиков дал в Таллинне большой концерт в честь юбилея. Тогда в интервью порталу Limon.ee он признался: "Ко всем поклонникам у меня отношение почтительное, переходящее в любовное. Они все прекрасны!". И зрители это точно чувствуют.

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