Сообщается, что не менее шести человек погибли при затоплении подлодки Sindbad около 10:00 примерно в 600 метрах от берега недалеко от порта Хургада.

Из тонущего транспорта спасены 39 человек, девять из которых получили ранения. Четверо из них в критическом состоянии доставлены в близлежащие больницы. Всего на подлодке находились 45 туристов.

Фото: Foto no uzņēmuma sociālajiem tīkliem

Губернатор провинции сообщил Би-би-си, что на борту батискафа были также пассажиры из Индии, Норвегии и Швеции, а также пятеро египтян. При этом он подтвердил, что все погибшие - россияне.

По данным пропагандисткого ТАСС, всего погибли шесть российских туристов, среди них двое несовершеннолетних.

Sindbad уже несколько лет организует туристические поездки. Предприятие предлагает возможность погружаться на подводной лодке на глубину до 25 метров, где можно увидеть коралловые рифы и другую морскую жизнь в радиусе 500 метров. На сайте отмечается, что подлодка может вместить 44 пассажира.

Что стало причиной затопления подлодки, пока неизвестно.

Туристический батискаф Sindbad с 45 россиянами затонул у берегов Египта. В общей сложности погибли шесть человек, 19 пострадали, передает издание Akhbar el-Yom



Большинство туристов спасены, их состояние не вызывает опасений. Об этом сообщило генконсульство РФ в Хургаде, передает… pic.twitter.com/ALcC7SR8wZ — Дождь (@tvrain) March 27, 2025

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