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В Египте затонула подлодка с туристами. Есть погибшие (2)

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Обновлено 27 марта 2025, 18:04
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Фото из социальных сетей предприятия.
Фото из социальных сетей предприятия. Фото: Sindbad/Apollo.lv kolāža

В Египте близ популярного курортного города Хургада затонула подводная лодка, в которой находились российские туристы, сообщает телерадиокомпания BBC со ссылкой на местные источники и посольство РФ.

Сообщается, что не менее шести человек погибли при затоплении подлодки Sindbad около 10:00 примерно в 600 метрах от берега недалеко от порта Хургада.

Из тонущего транспорта спасены 39 человек, девять из которых получили ранения. Четверо из них в критическом состоянии доставлены в близлежащие больницы. Всего на подлодке находились 45 туристов.

Фото статьи
Фото: Foto no uzņēmuma sociālajiem tīkliem

Губернатор провинции сообщил Би-би-си, что на борту батискафа были также пассажиры из Индии, Норвегии и Швеции, а также пятеро египтян. При этом он подтвердил, что все погибшие - россияне.

По данным пропагандисткого ТАСС, всего погибли шесть российских туристов, среди них двое несовершеннолетних.

Sindbad уже несколько лет организует туристические поездки. Предприятие предлагает возможность погружаться на подводной лодке на глубину до 25 метров, где можно увидеть коралловые рифы и другую морскую жизнь в радиусе 500 метров. На сайте отмечается, что подлодка может вместить 44 пассажира.

Что стало причиной затопления подлодки, пока неизвестно.

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