"Это были легендарные съемки!" Зоя Штифель о скандальном "Лимонове" и профессии

Актриса театра и кино Зоя Штифель (Штейнбук) считает, что в Латвии возможно заработать профессией актера. "Этой зимой так получилось, что я заработала только за счет театра, кино и бурлеска. То есть первый раз я не работала ни в онлайн-казино, ни в баре, ни где-то еще", - сказала она в передаче TVNET+ "В чем фишка?".