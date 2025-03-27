Видео В Даугавпилсе работники 25 школ не прошли проверку латышского языка

"Все, что можно было сделать, сделали. 25 лет мы учили учителей, наверное, есть такие, которые невозможно научить", - отметила руководитель Даугавпилсского управления образования Марина Исупова.

В Даугавпилсской средней школе Дружеского призыва языковые проверки не прошли семь работников. Пятеро сотрудников с момента проверки нетрудоспособны.

На вопрос, были ли больничные листы выданы обоснованно, директор школы Кристина Иванцова отметила - это ответственность врачей.

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