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Видео В Даугавпилсе работники 25 школ не прошли проверку латышского языка

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Пустой класс в школе
Пустой класс в школе Фото: Ivars Soikāns/LETA

В Даугавпилсе работники 25 школ, в том числе педагоги, не прошли проверку государственного языка в бывших школах нацменьшинств, сообщает Panorāma. 

"Все, что можно было сделать, сделали. 25 лет мы учили учителей, наверное, есть такие, которые невозможно научить", - отметила руководитель Даугавпилсского управления образования Марина Исупова.

В Даугавпилсской средней школе Дружеского призыва языковые проверки не прошли семь работников. Пятеро сотрудников с момента проверки нетрудоспособны.

На вопрос, были ли больничные листы выданы обоснованно, директор школы Кристина Иванцова отметила - это ответственность врачей.

Подробнее смотрите в сюжете!

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