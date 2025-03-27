В Даугавпилсе работники 25 школ, в том числе педагоги, не прошли проверку государственного языка в бывших школах нацменьшинств, сообщает Panorāma.
Видео ⟩ В Даугавпилсе работники 25 школ не прошли проверку латышского языка
"Все, что можно было сделать, сделали. 25 лет мы учили учителей, наверное, есть такие, которые невозможно научить", - отметила руководитель Даугавпилсского управления образования Марина Исупова.
В Даугавпилсской средней школе Дружеского призыва языковые проверки не прошли семь работников. Пятеро сотрудников с момента проверки нетрудоспособны.
На вопрос, были ли больничные листы выданы обоснованно, директор школы Кристина Иванцова отметила - это ответственность врачей.
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