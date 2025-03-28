Глобальное агентство США по медиавещанию (USAGM) отменило свое решение о приостановке финансирования медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (RFE/RL) на 2025 год, сохранив действие грантового соглашения. Об этом в четверг сообщила сама RFE/RL.
Президент RFE/RL Стивен Капус назвал это решение "обнадеживающим знаком" того, что работа корпорации сможет продолжиться, хотя угроза закрытия, по его словам, еще окончательно не устранена.
Базирующаяся в Праге редакция RFE/RL ранее подала иск в федеральный суд в Вашингтоне против своей материнской структуры - финансируемого правительством США агентства USAGM. Основанием послужило утверждение, что решение о замораживании финансирования, принятое по указанию президента Дональда Трампа, было незаконным, поскольку соответствующие средства уже были утверждены Конгрессом.
15 марта Трамп распорядился резко сократить финансирование USAGM - агентства, курирующего все государственные зарубежные медиа США, за исключением каналов, действующих в структуре вооруженных сил. Это решение поставило под угрозу существование RFE/RL, вещающего в Азии "Радио Свободная Азия" (RFA) и телерадиокомпании "Голос Америки" (Voice of America).
Федеральный судья временно заблокировал решение USAGM о прекращении финансирования RFE/RL, издав ограничительный приказ.
Суть спора заключается в невыплаченной грантовой сумме в размере 77 миллионов долларов США, рассчитанной на период до конца года. Пока неизвестно, откажется ли RFE/RL от судебного иска после восстановления финансирования или продолжит его, чтобы добиться окончательного правового решения.
RFE/RL была создана в 1949 году во времена холодной войны и сегодня транслирует независимые новости на 23 страны, включая Россию, Украину и Иран. Более года назад российские власти признали RFE/RL "нежелательной организацией", что привело к значительному ограничению ее работы в стране.
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский выступил в защиту RFE/RL, назвав ее одним из немногих источников независимых новостей для людей, живущих в условиях репрессий в таких странах, как Беларусь, Россия, Иран и Афганистан.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!