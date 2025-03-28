The Atlantic также сообщил, что Уолтц установил в чате режим, при котором часть сообщений автоматически удаляется через неделю, а часть - через четыре. "Это поднимает вопрос о возможном нарушении федерального законодательства об архивировании", - отметил Голдберг.

Первоначально The Atlantic опубликовал лишь общий обзор содержания переписки, заявив, что не желает раскрывать детали, которые могли бы угрожать американским военным. Однако после повторных заявлений администрации Трампа о том, что никаких военных планов в чате не обсуждали, журнал 27 марта опубликовал полную переписку, за исключением фрагментов с упоминанием одной должностной особы, имя которой ЦРУ попросило не раскрывать.

Из переписки следует, что Хегсет подробно описывал погодные условия, точное время ударов и используемые типы самолётов. Разговор происходил менее чем за полчаса до взлёта первой группы американских самолётов и за два часа до планируемой бомбардировки первого объекта.

Уровень точности информации был необычно высоким - такие операции обычно становятся достоянием общественности значительно позже и лишь в общих чертах. В сообщениях указывались точные часы начала вылетов и атак с дронов.

Советник по нацбезопасности Уолтц также отправил в чат разведданные в реальном времени о последствиях удара.

Хуситы, контролирующие значительную часть Йемена уже более десяти лет, входят в так называемую "ось сопротивления" - коалицию группировок, поддерживаемых Ираном и враждебно настроенных к США и Израилю.

Администрация Трампа активизировала атаки на хуситов в ответ на их нападения на гражданские суда в Красном море.

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