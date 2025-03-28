Федеральный судья США в четверг распорядился, чтобы администрация президента Дональда Трампа сохранила переписку в групповом чате на платформе Signal, где высокопоставленные чиновники по вопросам национальной безопасности обсуждали предстоящие удары по йеменским повстанцам-хуситам.
Решение судьи усиливает давление на Белый дом после того, как главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг заявил, что был случайно добавлен в эту группу, где обсуждались в деталях планы ударов по Йемену - в том числе сроки атак и типы используемой авиации.
Трамп назвал этот скандал "охотой на ведьм" и публично атаковал как само издание, так и Голдберга, который ранее на неделе сообщил о факте утечки секретной информации.
Федеральный окружной судья Джеймс Боусберг, ранее уже подвергавшийся критике со стороны Трампа из-за решений по делам о миграции, постановил: "Администрация должна сохранить всю переписку в чате Signal за период с 11 по 15 марта".
Он также потребовал от правительства предоставить подробную информацию о шагах, предпринятых для сохранения этих данных.
Названный временной промежуток охватывает период, в начале которого советник Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц создал чат-группу и по ошибке добавил в нее Голдберга, а в финальный день США нанесли удары по Йемену.
Трамп официально объявил об этих ударах 15 марта, но Голдберг сообщил, что узнал о них за два часа до начала - именно из той самой переписки. По его словам, министр обороны Пит Хегсет в этом чате раскрыл цели атак, используемые типы вооружений и последовательность ударов.
The Atlantic также сообщил, что Уолтц установил в чате режим, при котором часть сообщений автоматически удаляется через неделю, а часть - через четыре. "Это поднимает вопрос о возможном нарушении федерального законодательства об архивировании", - отметил Голдберг.
Первоначально The Atlantic опубликовал лишь общий обзор содержания переписки, заявив, что не желает раскрывать детали, которые могли бы угрожать американским военным. Однако после повторных заявлений администрации Трампа о том, что никаких военных планов в чате не обсуждали, журнал 27 марта опубликовал полную переписку, за исключением фрагментов с упоминанием одной должностной особы, имя которой ЦРУ попросило не раскрывать.
Из переписки следует, что Хегсет подробно описывал погодные условия, точное время ударов и используемые типы самолётов. Разговор происходил менее чем за полчаса до взлёта первой группы американских самолётов и за два часа до планируемой бомбардировки первого объекта.
Уровень точности информации был необычно высоким - такие операции обычно становятся достоянием общественности значительно позже и лишь в общих чертах. В сообщениях указывались точные часы начала вылетов и атак с дронов.
Советник по нацбезопасности Уолтц также отправил в чат разведданные в реальном времени о последствиях удара.
Хуситы, контролирующие значительную часть Йемена уже более десяти лет, входят в так называемую "ось сопротивления" - коалицию группировок, поддерживаемых Ираном и враждебно настроенных к США и Израилю.
Администрация Трампа активизировала атаки на хуситов в ответ на их нападения на гражданские суда в Красном море.
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