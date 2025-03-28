ФОТО Под видом "аксессуаров для игрушек" в Латвию пытались ввезти поддельные прицелы

В конце прошлого года инспекторы таможни аэропорта провели контроль одной из курьерских посылок, поступившей из Гонконга. Согласно сведениям, указанным в импортной декларации, в посылке должны были находиться "аксессуары для игрушек", предназначенные для выпуска в свободное обращение на территории Латвии. Однако при более глубокой проверке было установлено, что в действительности в коробке находилось оптическое оборудование.

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В общей сложности было обнаружено 34 оптических прицела трех различных моделей. Чтобы скрыть торговую марку, корпуса прицелов были заклеены черными наклейками.

Для того чтобы удостовериться, являются ли товары контрафактными, сотрудники таможни обратились к представителю правообладателя интеллектуальной собственности. Недавно был получен официальный ответ от владельца прав: продукция нарушает права на интеллектуальную собственность компании Aimpoint Aktiebolag, и задержанные изделия подлежат уничтожению.

Общий предотвращенный ущерб правообладателю, рассчитанный на основе рыночной стоимости оригинальных изделий, составляет примерно 25 600 евро.

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