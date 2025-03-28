В пятницу Мьянму и Таиланд потрясло мощное землетрясение магнитудой 7 баллов, в результате которого обрушились здания и десятки людей оказались под завалами, сообщают местные СМИ.
Мьянму и Таиланд потрясло мощное землетрясение
На данный момент информации о погибших и раненых нет.
В городе Аунгпан в центральной части Мьянмы разрушена гостиница, под завалами которой, по данным спасательных служб, находятся люди. Во втором по величине городе страны - Мандалае - также зафиксированы разрушения зданий, а в районе Сикайна обрушился мост.
Галерея: Мьянму и Таиланд потрясло мощное землетрясение
В столице Таиланда Бангкоке обрушилось строящееся 30-этажное здание - под завалами оказались более 40 строителей.
Подземные толчки ощущались также в нескольких регионах Китая и Индии.
По информации Геологической службы США (USGS), сила землетрясения составила 7,7 балла по шкале Рихтера. Эпицентр находился примерно в 16 километрах от Сикайна (северо-запад Мьянмы), очаг залегал на глубине 10 километров.
Между тем Институт геонаук в Потсдаме (Германия) оценил силу землетрясения в 7,4 балла и сообщил, что вскоре после него южнее произошло еще одно землетрясение магнитудой 6,4.
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