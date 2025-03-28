Еще одна морщинка на лбу: как выбрать эффективную антивозрастную косметику?

Несмотря на то, что все мы хотим сохранить молодость и избежать старения, время неизбежно оставляет свои следы, и о нашем возрасте говорит не только дата рождения в паспорте, но и внешний вид кожи. После 25 лет выработка коллагена и эластина в организме замедляется, в результате чего появляются первые тонкие линии и морщинки. Какие средства по уходу за лицом следует выбрать, чтобы дольше сохранить эластичность и молодость кожи? Об этом рассказывает сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Лайла Залите.