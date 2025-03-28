Несмотря на то, что все мы хотим сохранить молодость и избежать старения, время неизбежно оставляет свои следы, и о нашем возрасте говорит не только дата рождения в паспорте, но и внешний вид кожи. После 25 лет выработка коллагена и эластина в организме замедляется, в результате чего появляются первые тонкие линии и морщинки. Какие средства по уходу за лицом следует выбрать, чтобы дольше сохранить эластичность и молодость кожи? Об этом рассказывает сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Лайла Залите.
Еще одна морщинка на лбу: как выбрать эффективную антивозрастную косметику?
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"Антивозрастную косметику рекомендуется выбирать в соответствии с потребностями кожи, а не с конкретным возрастом", - разъясняет фармацевт Apotheka Лайла Залите, "однако, чтобы дольше сохранить молодость кожи и предотвратить преждевременное старение, желательно вводить такие средства в свою косметичку после достижения 25-летнего возраста".
Она подчеркивает, что при выборе антивозрастных средств важно обращать внимание на их состав - они должны содержать активные вещества, стимулирующие обновление клеток кожи, повышающие уровень увлажненности и защищающие от вредного воздействия внешней среды.
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