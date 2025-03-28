Двое юношей из Мазсалацы задержаны за кражу в рижском автобусе

В феврале в полицию обратился мужчина, заявивший о том, что он стал жертвой грабежа. По его словам, 9 февраля он ехал на междугороднем автобусе по маршруту Валмиера - Рига. Во время поездки между ним и группой молодых людей, которые вели себя громко и неприлично, возник конфликт.

Когда автобус прибыл в Ригу, в микрорайон Югла, и мужчина вышел из транспорта, те же молодые люди напали на него, нанесли телесные повреждения и отобрали мобильный телефон.

В ходе расследования сотрудники полиции изъяли записи с камер видеонаблюдения и установили личности возможных нападавших - ими оказались юноши 2004 и 2008 годов рождения, проживающие в Мазсалаце.

26 марта оба были доставлены в ближайший участок полиции, где им был официально присвоен статус подозреваемых.

Им грозит лишение свободы сроком до восьми лет, а также дополнительный надзор пробационной службы сроком до трех лет.

В качестве меры пресечения в отношении задержанных было избрано не связанное с заключением под стражу ограничение.

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