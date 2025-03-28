На выборы партия "Стабильности!" идет с бывшими представителями "Согласия"

Седьмым номером идет Валентин Еремеев - председатель партии "Сила народной власти". Он стал более заметным во время пандемии, когда распространял антивакцинные взгляды.

В своей программе партия "Стабильности!" обещает обеспечить предоставление муниципальных услуг "на удобном для жителей языке", запретить снос памятников и вернуть исторические названия улиц. Кроме того, партия предлагает ввести факультативные занятия по русскому языку в школах Риги для всех, кто желает изучать родной язык.

Партия также обещает восстановить бесплатное питание для всех школьников, независимо от возраста и класса, и полностью компенсировать занятия спортом и кружки из бюджета самоуправления. Предлагается повысить зарплаты работникам детских садов и увеличить единовременное пособие при рождении ребенка до 1500 евро.

Среди других обещаний - ремонт дорог и мостов, бесплатный общественный транспорт, строительство муниципального жилья для молодых семей, снижение налога на недвижимость и другие меры.

"Стабильности!" стала третьей политической силой, официально заявившей о намерении участвовать в выборах в Рижскую думу. До нее свои списки представили партии "Прогрессивные" и "Центристская партия".

Муниципальные выборы состоятся в начале июня.

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