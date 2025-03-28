Партия "Стабильности!" под руководством Алексея Росликова пойдет на выборы в Рижскую думу с рядом бывших представителей партии "Согласие".
На выборы партия "Стабильности!" идет с бывшими представителями "Согласия"
Вторым номером в списке значится Валерий Петров, ранее избранный в Рижскую думу от "Согласия". Напомним, что перед предыдущими выборами Росликов и Петров были исключены из партии за нарушение дисциплины.
В этом же списке - третьим номером - идёт боксер Майрис Бриедис, который ранее также баллотировался от "Согласия" на выборах в Сейм, но партия не прошла в парламент.
Пятым номером значится депутат Рижской думы Яков Плинер, ранее исключенный из Союза русских Латвии, который в прошлом тоже был связан с "Согласием".
Одиннадцатым в списке - журналист Николай Кабанов, когда-то активный член "Согласия". Сейчас он указан как самозанятый специалист по связям с общественностью.
Бывший член правления "Согласия" Виктория Таране в списке "Стабильности!" - под восьмым номером.
Бывший директор Департамента жилищного и коммунального хозяйства Рижской думы и экс-член партии "Честь служить Риге" Анатолий Алексеенко значится под шестым номером. Согласно архиву агентства LETA, Алексеенко был уволен за различные нарушения. Позже он безуспешно судился с думой, пытаясь восстановиться в должности.
Седьмым номером идет Валентин Еремеев - председатель партии "Сила народной власти". Он стал более заметным во время пандемии, когда распространял антивакцинные взгляды.
В своей программе партия "Стабильности!" обещает обеспечить предоставление муниципальных услуг "на удобном для жителей языке", запретить снос памятников и вернуть исторические названия улиц. Кроме того, партия предлагает ввести факультативные занятия по русскому языку в школах Риги для всех, кто желает изучать родной язык.
Партия также обещает восстановить бесплатное питание для всех школьников, независимо от возраста и класса, и полностью компенсировать занятия спортом и кружки из бюджета самоуправления. Предлагается повысить зарплаты работникам детских садов и увеличить единовременное пособие при рождении ребенка до 1500 евро.
Среди других обещаний - ремонт дорог и мостов, бесплатный общественный транспорт, строительство муниципального жилья для молодых семей, снижение налога на недвижимость и другие меры.
"Стабильности!" стала третьей политической силой, официально заявившей о намерении участвовать в выборах в Рижскую думу. До нее свои списки представили партии "Прогрессивные" и "Центристская партия".
Муниципальные выборы состоятся в начале июня.
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