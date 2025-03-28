В пятницу, 28 марта, в музыкально-драматическом пространстве OratoriO состоялась церемония награждения лауреатов "Языковой премии латвийских СМИ". В категории "Новостные интернет-порталы" за использование языка, привлекательного для читателей, поощрительный приз акции "Языковая премия латвийских СМИ 2024" получил интернет-портал TVNET. Корректор Анита Була, работающая на портале уже более 20 лет, признает, что мысль, для высказывания которой в английском языке существует одна стандартная форма, в латышском языке может быть выражена очень тонко. Самое главное - распознавать и избегать прямых переносов из этой чуждой "системы формул", чтобы язык не был бедным и примитивным.
Видео ⟩ TVNET получил языковую премию латвийских СМИ
Вручение языковой премии было организовано Национальным советом по электронным СМИ (NEPLP) и Центром государственного языка (VVC).
Цель акции - выявить, оценить и поощрить ведущих и создателей программ электронных СМИ, которые используют правильный и богатый латышский язык, а также периодические издания и новостные интернет-порталы, которые используют качественный латышский язык.
Кандидатов на премию оценивали эксперты в области языка и исполнительского искусства - лингвисты Дите Лиепа и Айга Вецкалне, режиссер, преподаватель речи и вокала Эдгар Краминьш, эксперты VVC, а также партнеры акции по сотрудничеству из Министерства культуры, Агентства латышского языка, Латвийской национальной библиотеки (LNB), Латвийского национального музея письменности и музыки, Ассоциации издателей латвийской прессы, Латвийского союза телерадиовещания, SIA Tilde и факультета социальных наук Латвийского университета.
Как сообщает VVC, партнеры и сторонники акции также предусмотрели призы для победителей, такие как годовая подписка на программы Tilde MT, Tilde Transcribe и Tildes Birojs, мастер-класс по использованию искусственного интеллекта в сфере медиа, годовая подписка с доступом ко всему образовательному контенту платформы Open.lv, возможность использовать студию звукозаписи LNB для самостоятельной записи и другие призы.
Директор Департамента коммуникаций Латвийской национальной библиотеки Иева Гундаре подчеркивает, что в этом году Латвийская национальная библиотека отмечает 500-летие книг на латышском языке, что напоминает нам о важности латышского языка и подчеркивает значение как письменного и печатного, так и устного слова в развитии нации. "Мы считаем, что средства массовой информации в значительной степени способствуют повышению языковой самооценки и самосознания", - отмечает Гундаре.
В свою очередь, один из основателей AI Academy, преподаватель и эксперт по искусственному интеллекту Янис Крейлис добавляет, что вопреки часто звучащим опасениям, что искусственный интеллект может угрожать латышскому языку, очевидно, что технологии могут помочь создать еще более качественный контент на латышском языке, а искусственный интеллект может стать надежным помощником, в то же время сохраняя красоту и уникальность нашего языка.