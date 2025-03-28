Видео TVNET получил языковую премию латвийских СМИ

В пятницу, 28 марта, в музыкально-драматическом пространстве OratoriO состоялась церемония награждения лауреатов "Языковой премии латвийских СМИ". В категории "Новостные интернет-порталы" за использование языка, привлекательного для читателей, поощрительный приз акции "Языковая премия латвийских СМИ 2024" получил интернет-портал TVNET. Корректор Анита Була, работающая на портале уже более 20 лет, признает, что мысль, для высказывания которой в английском языке существует одна стандартная форма, в латышском языке может быть выражена очень тонко. Самое главное - распознавать и избегать прямых переносов из этой чуждой "системы формул", чтобы язык не был бедным и примитивным.