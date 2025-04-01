В Юрмале вступил в силу запрет на пребывание на пляже с домашними животными

С 1 апреля по 31 октября на территории пляжа запрещено находиться с домашними животными, выгуливать их или позволять им купаться в море. Запрет сохранен на весь теплый сезон - с апреля по конец октября, когда пляж активно посещают отдыхающие. Мера введена с целью обеспечения санитарной чистоты, соблюдения гигиенических требований и качества воды в зонах купания, а также для предотвращения потенциальных рисков для безопасности людей.

Контроль за соблюдением новых правил будет осуществлять муниципальная полиция Юрмалы. В некурортный сезон - с 1 ноября по 31 марта - пребывание с собаками на пляже Рижского залива в пределах Юрмалы разрешено.

Возможность посещать пляж с питомцами в осенне-зимний период была предусмотрена в изменениях к правилам "О содержании домашних животных на территории административного округа города Юрмала", утвержденных Юрмальской думой 28 сентября 2023 года.

Эти изменения стали реакцией на коллективное обращение граждан с просьбой разрешить прогулки с собаками на пляже Юрмалы. В рамках общественного обсуждения было получено 28 мнений:

9 - в поддержку проекта правил, с указанием на то, что разрешение на пребывание с животными сближает Юрмалу с практикой, принятой в ряде стран Европы;

19 - против, ссылаясь на возможные риски загрязнения и угрозу безопасности.

С учетом того, что коллективное обращение под названием "О возможности прогулок с собаками на пляже Юрмалы" было подписано 479 лицами с подтвержденным статусом подписанта, а число официально поданных возражений против проекта было сравнительно невелико, Юрмальское самоуправление разработало и утвердило соответствующие изменения к обязательным правилам.

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