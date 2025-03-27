"Мы счастливы!" Госполиция душевно поздравила коллегу с рождением тройни

"21 марта утро в Рижском родильном доме было особенно прекрасным, так как на свет появились первые в этом году тройняшки - Мария, София и Алиса. Теперь это уже не секрет, и мы с гордостью можем сказать, что матерью девочек является наша коллега Олеся, которая до того, как сделать большой перерыв в работе, была старшим инспектором-криминалистом рижского экспертного отдела Рижского регионального бюро управления криминалистики Главного управления криминальной полиции Государственной полиции", - говорится в официальных соцсетях ведомства.

Олесю поздравили коллеги во главе с руководством:

"Мы счастливы вместе с Олесей, и сегодня, 27 марта, начальник Главного управления криминальной полиции Государственной полиции генерал Андрей Гришин от имени коллектива Госполиции навестил счастливую маму".

На работу Олесю теперь ждут не так скоро:



"Правда, теперь на некоторое время у непосредственного начальства Олеси появятся три маленькие души, которые заставят подождать работу, а маме придется организовывать свой день в соответствии с программой и пожеланиями девочек".