27 марта на официальной странице Госполиции в Facebook появилось трогательное сообщение. Сотрудники полиции душевно поздравляли свою коллегу Олесю с рождением тройни.
"Мы счастливы!" Госполиция душевно поздравила коллегу с рождением тройни
"21 марта утро в Рижском родильном доме было особенно прекрасным, так как на свет появились первые в этом году тройняшки - Мария, София и Алиса. Теперь это уже не секрет, и мы с гордостью можем сказать, что матерью девочек является наша коллега Олеся, которая до того, как сделать большой перерыв в работе, была старшим инспектором-криминалистом рижского экспертного отдела Рижского регионального бюро управления криминалистики Главного управления криминальной полиции Государственной полиции", - говорится в официальных соцсетях ведомства.
Олесю поздравили коллеги во главе с руководством:
"Мы счастливы вместе с Олесей, и сегодня, 27 марта, начальник Главного управления криминальной полиции Государственной полиции генерал Андрей Гришин от имени коллектива Госполиции навестил счастливую маму".
На работу Олесю теперь ждут не так скоро:
"Правда, теперь на некоторое время у непосредственного начальства Олеси появятся три маленькие души, которые заставят подождать работу, а маме придется организовывать свой день в соответствии с программой и пожеланиями девочек".
"Желаем вам приятных встреч, быть вместе и время от времени находить время для теплого кофе", - гласит пожелание в финале.
Ранее сообщалось, что 21 марта в Рижском роддоме родились тройняшки. Старшая из сестер появилась на свет в 9:36 и весила 1659 граммов. Средняя девочка весом 1544 грамма родилась минутой позже, вес младшей составил 1662 грамма.
Напомним, с 1993 года семьям, в которых родилась тройня, предоставляется единовременное социальное пособие в размере 15 000 евро. Это пособие предназначено для материальной поддержки семей, так как одновременное рождение и уход за тремя детьми влечет за собой значительные дополнительные расходы. Пособие не облагается подоходным налогом и выплачивается Министерством благосостояния.
Такое единовременное пособие в 2013 году было выплачено одной семье, в 2014 году - пяти семьям, в 2015 году - трем семьям, а в 2016 году - двум семьям. В 2017 году пособие получили две семьи, в 2018 году - четыре семьи, а в 2019 году - одна. В 2020 и 2021 годах пособие выплатили одной семье, в 2023 году - трем семьям, а в прошлом году такое пособие не выплачивалось.
В четверг, 27 марта, в 12:00 министр благосостояния Рейнис Узулниекс поздравил семью лично, отправившись в Рижский роддом.
Председатель Рижской думы Вилнис Кирсис желает новорожденным и родителям крепкого здоровья, безопасного и наполненного любовью нового жизненного пути. Рижское самоуправление выплатит семье пособие в размере 7500 евро.
Пособие будет выделено из средств на непредвиденные обстоятельства.
Ранее Рижское самоуправление выделяло семьям в связи с рождением тройни меньшую сумму - 4500 евро.
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