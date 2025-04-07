Полиция усилит контроль за соблюдением скоростного режима

С сегодняшнего дня, 7 апреля, и до 13 апреля во всех странах Европейского Союза, включая Латвию, пройдет акция Европейской сети дорожной полиции "Неделя контроля разрешенной скорости движения", сообщили в Государственной полиции.
В этом году в этой акции примет участие и Латвия, и в течение недели, помимо ежедневного контроля дорожного движения, Государственная полиция будет уделять повышенное внимание соблюдению разрешенного скоростного режима.
В среду, 9 апреля, во всех странах-участницах кампании пройдет 24-часовой марафон по контролю скорости.
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