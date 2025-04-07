Пн, 7.04.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs
Cообщи

Полиция усилит контроль за соблюдением скоростного режима

Дорожное движение. Иллюстративное фото
Дорожное движение. Иллюстративное фото Фото: Evija Trifanova/LETA

С сегодняшнего дня, 7 апреля, и до 13 апреля во всех странах Европейского Союза, включая Латвию, пройдет акция Европейской сети дорожной полиции "Неделя контроля разрешенной скорости движения", сообщили в Государственной полиции.

В этом году в этой акции примет участие и Латвия, и в течение недели, помимо ежедневного контроля дорожного движения, Государственная полиция будет уделять повышенное внимание соблюдению разрешенного скоростного режима.

В среду, 9 апреля, во всех странах-участницах кампании пройдет 24-часовой марафон по контролю скорости.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх