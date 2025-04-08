Пропавшая без вести Лигита Стармере найдена мертвой

Согласно информации, имеющейся в распоряжении Государственной полиции, нет оснований полагать, что в отношении женщины было совершено преступление.

Ранее TVNET сообщал, что родственники в последний раз связывались с Лигитой Стармере 4 апреля этого года. Ее личные вещи были обнаружены 6 апреля в Тушки Ливберзской волости Елгавского края.