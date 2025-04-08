Пропавшая без вести Лигита Стармере найдена мертвой

Во вторник, 8 апреля, Государственная полиция прекратила поиски Лигиты Стармере, числившейся пропавшей без вести - женщина была найдена без признаков жизни.
Согласно информации, имеющейся в распоряжении Государственной полиции, нет оснований полагать, что в отношении женщины было совершено преступление.
Ранее TVNET сообщал, что родственники в последний раз связывались с Лигитой Стармере 4 апреля этого года. Ее личные вещи были обнаружены 6 апреля в Тушки Ливберзской волости Елгавского края.
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