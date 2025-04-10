Перевощиков: у нескольких сотрудников молочного предприятия Straupe обнаружена инфекция E. coli

Из семи зараженных сотрудников по меньшей мере трое работали в цехе, а значит, контактировали с продукцией.

Пока нельзя сказать, что именно продукция этой компании стала причиной заболевания детей, однако в качестве меры предосторожности работа одной из упаковочных линий компании временно приостановлена. Продукция этого предприятия поступает в 14 детских дошкольных учреждений.