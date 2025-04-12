Видео Временные знаки в Саркандаугаве сбивают с толку водителей

Знаки, предупреждающие о ремонтных работах, оформлены небрежно, с неуважением к участникам дорожного движения, и у многих они лишь вызывают недоумение, а не проясняют ситуацию.

Не обошлось и без трагикомичных примеров дизайна, сообщает программа. Например, один из знаков установлен на такой высоте, что пешеход, идя по тротуару, может удариться головой.

На некоторых временных знаках все еще видны следы прежних предупреждений - с одной стороны, это как бы говорит о том, что строительные компании придерживаются принципа безотходности, но с другой - такие надписи мешают водителям понять, что же на самом деле имеется в виду.