В Ирландии расследуют смерть латвийца. Он был найден мертвым за день до своего дня рождения

48-летний мужчина был найден мертвым в октябре прошлого года с травмами головы и лица в одном из домов в Лукане, Ирландия.

Тело Юриса было обнаружено 28 октября 2024 года - за день до его 49-го дня рождения - бригадой скорой помощи, вызванной на указанный адрес.

Судья заявила, что результаты вскрытия тела умершего показали, что он скончался от "осложнений, связанных с тяжелыми травмами головы".

Криминальный инспектор сообщил, что одному мужчине предъявлено обвинение, и доказательства по делу будут представлены в ближайшие недели. Выразив соболезнования родным погибшего, судья утвердила ходатайство.

На заседании местного суда в январе гражданину Литвы Томасу было предъявлено обвинение в убийстве Юриса, произошедшем в прошлом году в неопределенный момент, с 26 по 28 октября.

Первоначально, через два дня после обнаружения тела жертвы, гражданину Литвы было предъявлено обвинение в нападении, повлекшем серьезные телесные повреждения его другу.

Позже, по указанию генерального прокурора, это дело было переквалифицировано, и подозреваемому было предъявлено обвинение в убийстве Юриса. Защитник обвиняемого заявил, что его клиент утверждает, что действовал в целях самообороны.

Обвиняемый, проживающий в Ирландии более 20 лет, не дал ответа на предъявленные обвинения в суде.