В Пекине людям весом менее 50 килограммов посоветовали не выходить на улицу

Призыв к населению с малым весом связан с опасениями, что их могут унести ветром. На территории мегаполиса также приостановлены некоторые поезда и полеты.

11 апреля Пекин был затронут сильным ветром и дождями. Ветер срывал вывески магазинов и железные листы с домов, и они плавали в лужах, вызванных проливными дождями. В северных провинциях Китая было объявлено состояние повышенной тревожности.

"Жители Пекина начали подготовку к шторму. После окончания рабочего дня в пятницу, 11 апреля, многие люди сразу же поспешили в супермаркеты, чтобы запастись продуктами. Многие полки были пусты", - говорится в сообщении.

В сентябре 2024 года страны Юго-Восточной Азии затронул супертайфун Yagi. Тогда более 800 человек в разных странах региона стали жертвами стихии.

До начала тайфуна из китайской провинции Хайнань были эвакуированы почти 420 000 человек. Метеорологический департамент Хайнаня отметил, что скорость ветра тайфуна Yagi достигала 245 километров в час (68 м/с).