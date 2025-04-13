На муниципальных выборах в Юрмале стартуют и бывшие мэры города

"Разногласий нет. Мы продолжаем и сейчас работать вместе. Решения принимаются. Как дальше будет продвигаться вопрос? Как я уже сказала, это будет зависеть от того, кто и в каком количестве будет избран. Тогда мы будем говорить дальше. Для меня лично нет никаких красных линий", - говорит Спроге.

Юрмальским самоуправлением последние 12 лет руководили только Трукснис и Спроге. Когда Трукснис после осуждения по делу о фальшивой командировке лишился депутатского статуса, он не покинул свой кабинет и стал советником спикера думы Спроге. Чемпионом по рекламированию проделанной работы в городе является именно Трукснис, который уже некоторое время не руководит самоуправлением.

На вопрос, насколько корректно ему приписывать себе выполненные в самоуправлении работы, Трукснис отвечает следующим образом: "Я не являюсь председателем думы последние два года, но и моя команда осталась здесь, и я остался как советник тоже, чтобы смотреть, и чтобы помочь, и чтобы быть гарантом того, что какие-то настройки не меняются внезапно и все те обещания, которые мы дали, выполняются".

В Юрмале складывается парадоксальная ситуация. Кроме Риги, это единственный из крупных городов, который достаточно состоятелен, чтобы внести деньги в фонд выравнивания самоуправлений. Но по сравнению с другими городами государственного значения в 2022 году Юрмала имела самый низкий валовой внутренний продукт на душу населения.