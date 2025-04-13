На муниципальных выборах в Юрмале стартуют и бывшие мэры города

Многолетние политические союзники - председатель Юрмальской думы Рита Спроге и бывший мэр Гатис Трукснис - будут баллотироваться на этих муниципальных выборах по отдельным спискам. Именно Трукснису, который после осуждения по уголовному делу уже более двух лет не является муниципальным депутатом, доступны крупнейшие ресурсы для рекламной кампании в городе, сообщает передача LTV De Facto. Этим летом вернуться в думу попытается экс-мэр Раймонд Мункевиц, у которого судимость тоже уже погашена.
На выборах в Юрмальскую думу в 2021 году более 50% голосов получил список Союза зеленых и крестьян (СЗК). Но год спустя Латвийская зеленая партия (ЛЗП) вышла из СЗК, и это решение отразилось и в Юрмале. На этих муниципальных выборах обе политические силы стартуют каждый со своим списком. Лидером списка СЗК в курортном городе является действующий спикер думы Рита Спроге, а во главе команды ЛЗП - ее советник, экс-мэр Трукснис.
"Да, Рита Спроге была в моей команде, и до сих пор мы вместе и сейчас - та коалиция, которая у нас есть, коалиция Зеленой партии и Крестьянского союза в Юрмале. Но реальность такова, что в Сейме эти партии работают отдельно - Зеленая партия вышла из СЗК. Конечно, могла быть опция, что Зеленая партия стартует в объединенном с Крестьянским союзом списке, но "крестьяне" предпочли стартовать под старым брендом", - отдельно объясняет уход Трукснис.
Если между Трукснисом и Спроге и есть какие-то разногласия, то они о них не говорят.
"Разногласий нет. Мы продолжаем и сейчас работать вместе. Решения принимаются. Как дальше будет продвигаться вопрос? Как я уже сказала, это будет зависеть от того, кто и в каком количестве будет избран. Тогда мы будем говорить дальше. Для меня лично нет никаких красных линий", - говорит Спроге.
Юрмальским самоуправлением последние 12 лет руководили только Трукснис и Спроге. Когда Трукснис после осуждения по делу о фальшивой командировке лишился депутатского статуса, он не покинул свой кабинет и стал советником спикера думы Спроге. Чемпионом по рекламированию проделанной работы в городе является именно Трукснис, который уже некоторое время не руководит самоуправлением.
На вопрос, насколько корректно ему приписывать себе выполненные в самоуправлении работы, Трукснис отвечает следующим образом: "Я не являюсь председателем думы последние два года, но и моя команда осталась здесь, и я остался как советник тоже, чтобы смотреть, и чтобы помочь, и чтобы быть гарантом того, что какие-то настройки не меняются внезапно и все те обещания, которые мы дали, выполняются".
В Юрмале складывается парадоксальная ситуация. Кроме Риги, это единственный из крупных городов, который достаточно состоятелен, чтобы внести деньги в фонд выравнивания самоуправлений. Но по сравнению с другими городами государственного значения в 2022 году Юрмала имела самый низкий валовой внутренний продукт на душу населения.
"Мы - курортный город, и у нас никогда здесь не будет производства, у нас здесь не будет переработки. Мы нацелены на гостиничные услуги и услуги питания. Именно поэтому мы находимся на том самом низком месте [по показателю ВВП]", - заявила спикер думы.
Оппозиция в Юрмальской думе уже много лет критикует работу правящей в городе команды. Особенно массовую застройку в городе. Под прикрытием гостиниц и домов отдыха в Юрмале возводятся квартиры. С одной стороны, это позволяет увеличить количество задекларированных жителей и, соответственно, налоги в бюджет, но не привлекает столько туристов и рабочих мест.
"Не надо тогда врать, что вы строите гостиницу, если потом вы ее разделите и жильцы там будут нормально жить, как в квартирах", - говорит депутат Улдис Кронблумс, баллотирующийся на этих выборах от списка "Прогрессивных". Он продолжает: "Юрмала - это такая страна возможностей, или самоуправление возможностей. Если вы близко к морю или в красивом лесу дешево купили угодье и убедили муниципальных депутатов, то вы на следующий день можете проснуться миллионером".
Другой оппозиционный политик, руководитель Юрмальского отделения Национального объединения Андрис Чуда отмечает, что в самоуправлении уже десятилетия ничего не предпринималось для того, чтобы развивать город как достойный курорт: "У нас нет ни одного нового отеля, который бы открылся. У нас строят апартаменты, которые пустуют. У нас растет количество задекларированных, а на улицах люди не появляются. Город же не может жить, если на улице нет людей".
Нынешний председатель думы Спроге признает, что есть проблемы с привлечением крупных гостиничных сетей из-за недостатка подходящих земельных участков. Она защищает строительство апартаментов: "Это тоже предпринимательство, потому что там и снег чистят, и цветы сажают, и лестницы убирают и так далее. Там тоже работают люди".
Трукснис отвергает обвинения в чрезмерной застройке города: "Это охраняемый город, и насколько разумно он развивается в эти годы, я не знаю... ну тогда только можно было бы ничего не делать окончательно".
Эти муниципальные выборы как возможность вернуться в политику рассматривает и экс-мэр Раймонд Мункевиц, которого в 2018 году оштрафовали на 50 000 евро по делу о взяточничестве.
"Да, мы будем бороться. Главное для нас - все-таки доказать, показать избирателям, что то, что сейчас на плакатах по всему городу, что этот человек, который говорит, что он работает, на самом деле он уже не при делах. Очень забавно, что председатель думы совсем другой, а советник не переехал из кабинета председателя думы", - говорит Мункевиц.
В Юрмале на 15 депутатских мест заявлено 10 списков и на одну депутатскую должность претендует более десятка кандидатов.
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