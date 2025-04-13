Пострадавшая: если я хотела продолжать тренироваться, нужно было ответить на его чувства

Прокуратура завершила расследование и направила в суд уголовное дело, по которому спортивный тренер обвиняется в действиях сексуального характера с несовершеннолетней, которая была его воспитанницей, сообщает передача De Facto. Это уже не первый случай, когда, согласно обвинению, тренер использовал свой авторитет.
У Зане (имя изменено) тренировки по скалолазанию проходили почти каждый день, у конкретного тренера - с 13 лет. Тренировалась в Рижском детско-юношеском центре Daugmale, а также в частном зале для скалолазания. Делала это с хорошим успехом, ездила в тренировочные лагеря и на соревнования.
Зане рассказала передаче, что первые подозрительные ситуации появились, когда ей было 15 лет. В то время тренер проявил неприязнь к ее желанию посетить вечернее мероприятие в школе. Девочка туда не пошла, но потом и тренировку проигнорировала. То же самое повторилось, когда тренер признался в симпатиях, но она их отвергла. Боялась, что это повлияет на спорт.
"Я придумала, что если я хочу продолжать тренироваться, что было для меня очень важно, - ну хорошо, я тоже скажу ему - хорошо, у меня тоже, допустим, есть к нему симпатии. Я скажу ему, ничего страшного и после этого не случится. А потом я ему как-то сказала, и он сказал: "О! Ну это так хорошо!" А потом началась вся эта самая большая навязчивость", - рассказала признанная потерпевшей девушка.
Тренер предложил подвозить Зане на тренировки или домой - тоже тайком. Одна переписка в марте прошлого года свидетельствует о том, что тренер был зол из-за того, что девушка не обращает на него такое внимание, какого он хотел бы. "… что самое глупое, когда у тебя была бы возможность поцеловать меня или остаться наедине, ты ее не используешь", - написал тренер.
Все три эпизода сексуализированного насилия, в которых обвиняют тренера, произошли за пределами Латвии - в тренировочном лагере и на соревнованиях. Зане исполнилось 16 лет, она все еще была несовершеннолетней и тренер был авторитетом в скалолазании.
Прокурор Рижской Зиемельской прокуратуры Риги Ирина Петрова:
"Не комментируя конкретное дело, а обобщая - часто такие действия совершаются за пределами Латвии при поездках в какие-то или лагеря, или на соревнования за пределами Латвии. А там еще и надо учитывать то, что ребенок вдали от своей семьи. Он с этим человеком, который сопровождает его на соревнованиях, который является его тренером, которому доверяют родители, и насколько такой несовершеннолетний ребенок способен за пределами Латвии в одиночку что-то сделать".
Прокурор предъявила тренеру обвинение в том, что он, воспользовавшись беспомощным состоянием подопечной и своим авторитетом, совершил действия сексуального характера с несовершеннолетним лицом, с целью удовлетворения своей половой страсти при физическом контакте с потерпевшей, принуждал ее к действиям, угрожающим ее половой неприкосновенности.
Обвиняемый тренер в телефонном разговоре с De Facto изначально согласился на интервью и сказал: "Наверное, я бы согласился рассказать, потому что то, как это было подано, кажется очень серьезным, но на самом деле это другая история. Но да, хотелось бы и свою версию рассказать".
Вскоре тренер по скалолазанию отменил назначенную встречу с De Facto, отметив, что "пока до выяснения обстоятельств в связи с разбирательством комментариев давать не будет". В них также отказывает его адвокат. Обвиняемый вину признал частично, отметила прокурор.
"Были какие-то моменты, когда я пыталась все это остановить, но у меня не получилось. И тут в какой-то момент я придумала, что все - так больше не будет. И я ему это сказала. Он был очень зол на все это. И он сказал - все уже на тренировки можешь не приходить, я тебя больше видеть не хочу. И тут я поняла. У меня еще было два других тренера, и я думаю, что хорошо, я пойду на те тренировки. Я толком не знала, что сказать родителям (...) Я просто не могла рассказать родителям об этом, и никто об этом не знал".
Зане, которая в предыдущие годы была увлеченной спортсменкой по скалолазанию, после случившегося тренировки начала пропускать. Так о случившемся узнал ее отец, который помогал строить ее спортивную карьеру.
На вопрос, какой была первая мысль, узнав о нежелании дочери тренироваться, ее отец отвечает:
"Что дочь недостаточно тренировалась, что, может быть, действительно с дисциплиной проблемы? Но это уже случилось во второй раз. Тогда я понял, что надо начинать задавать неудобные вопросы. Часто родителям не хочется этого делать. Им кажется, что есть хорошее доверие между сыном или дочерью и родителями, но зачастую это совсем не так. И если этот манипулятор достаточно ловкий и правильно манипулирует, то эта информация до родителей совсем не доходит".
Полиция завела уголовное дело, о процессе проинформировала детско-юношеский центр Daugmale. Его руководитель Эдгар Шаблис, который и сам тесно связан с альпинизмом и скалолазанием, от интервью De Facto на этой неделе категорически отказался, так как нет времени. Подчеркнул, что в зале скалолазания центра есть видеокамеры и они ничего подозрительного не зафиксировали. В длинном телефонном разговоре Шаблис призвал снимать те места, где преступление фактически произошло. "Это антиреклама. И скажем, что у вас какая-то есть [информация], что там что-то случилось. Чтобы была ясность - обращалась ли полиция, в каком месте, что началось и где... Так как полиция к нам не обращалась, то я подозреваю, что этого вообще близко не было рядом с нашим учреждением", - говорит Шаблис.
Когда центр Daugmale прошлым летом получил информацию от полиции о начатом расследовании, тренера уволили - в конце августа, как только он вернулся из отпуска. Дополнительно ничего другого для безопасности детей центром сделано не было.
А по заявлению Союза альпинизма Латвии Совет спортивных федераций Латвии в середине сентября прошлого года приостановил сертификат тренера.
"Вероятнее всего, большая часть того же общества скалолазания тренировалась с этим человеком, ходила к нему на тренировки и так далее, и никто ничего не замечал. Вы сталкиваетесь с этим, когда это происходит. И то, что мы как федерация делаем, мы можем просто информировать о том, что если у вас есть подозрения или что-то еще, то сразу обращайтесь в Центр защиты прав детей, это по делам о несовершеннолетних, или обращаетесь в Госполицию, если это какое-то умышленное нарушение. Сейчас мы тоже на своем сайте, если вы открываете, у нас внизу этот баннер с телефонами, куда обращаться, чего раньше у нас там не было", - говорит член правления Латвийского союза альпинистов Нормунд Рейнбергс.
На недавней записи в соцсетях видно, как подсудимый ведет какую-то тренировку. Прокуратура в качестве одной из мер пресечения применила к нему запрет на работу с несовершеннолетними. А закон сейчас не предусматривает ответственности, если тренер работает без сертификата - такую намерены внести в новый закон о спорте. В ведомстве застрял и доклад о планах по борьбе с различными нарушениями в спорте и созданию специального центра, который работал бы как омбудсмен. Совет спортивных федераций, в свою очередь, планирует дополнить требования, которые должен осваивать любой тренер, продлив сертификат. "В этих 60 часах был бы определенный курс в отношении вопросов этики и в первую очередь - информировать и предупреждать спортивных специалистов, как близко они могут общаться со своими спортсменами, своими подчиненными и как может выражаться тот или иной способ коммуникации в решениях будущих учреждений", - говорит глава Латвийского Совета спортивных федераций Владимир Штейнберг.
В распоряжении De Facto есть и показания другой экс-воспитанницы подсудимого тренера о возможных домогательствах еще несколько лет назад. Тогда мама девочки пыталась проинформировать о подозрении по телефону и главу Daugmale Шаблиса, который, по словам мамы, призвал доказать это и даже не выслушал дальше. Тренер тогда продолжил работу. Шаблис De Facto конкретного ответа на вопрос, отреагировал ли центр на этот звонок или нет, не дает.
Эдгар Шаблис: Такой звонок был? Где… я не могу вспомнить 7 лет назад… Но я сразу уверяю вас, что в любом случае на любые такие случаи мы реагируем. Это сейчас серьезно рассматриваем. Серьезно смотрим, насколько я знаю.
Журналист: Почему вы позволили этому тренеру продолжать там работать?
Эдгар Шаблис: А почему вам позволяют работать - за нападение на меня? (...)
Журналист: Как вы отреагировали на тот звонок?
Эдгар Шаблис: Спасибо, что позвонили, я вам сегодня отвечу.
В обещанной электронной почте ответов по существу нет.
"Хотелось бы призвать общество все-таки быть, как я уже говорила, внимательными. Следить и за своими коллегами, возможно, за другими членами общества в разных профессиях и наблюдать, конечно, за нашими детьми. И не только нашими детьми, потому что, как известно, чужих детей нет. Мы должны быть осторожны. Может быть, таких случаев и будет на практике меньше", - говорит прокурор Петрова.
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