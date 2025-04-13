Пострадавшая: если я хотела продолжать тренироваться, нужно было ответить на его чувства

"Были какие-то моменты, когда я пыталась все это остановить, но у меня не получилось. И тут в какой-то момент я придумала, что все - так больше не будет. И я ему это сказала. Он был очень зол на все это. И он сказал - все уже на тренировки можешь не приходить, я тебя больше видеть не хочу. И тут я поняла. У меня еще было два других тренера, и я думаю, что хорошо, я пойду на те тренировки. Я толком не знала, что сказать родителям (...) Я просто не могла рассказать родителям об этом, и никто об этом не знал".