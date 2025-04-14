В 1792 году Соединенные Штаты не стали помогать своему главному европейскому союзнику — Франции. Президент Джордж Вашингтон решил не соблюдать условия договора, так как в это время США успели установить отношения с Великобританией. А позже завещал американским политикам и дальше избегать вмешательства в чужие конфликты.

Географическое положение как нельзя лучше способствовало политическому. «Доброжелательно отделенные природой и широким океаном от истребляющего опустошения одной четверти земного шара», — говорил в 1801 году об американцах Томас Джефферсон в своей инаугурационной речи. Тогда же третий президент США объявил, какой видит внешнюю политику: «мир, торговля и честная дружба со всеми нациями, не вступая ни с одной из них в союзы».

«[Джордж] Вашингтон в своем прощальном обращении призывал избегать „запутанных союзов" с иностранными державами, особенно европейскими. Это не полная изоляция, это невмешательство в дела вечно воюющей Европы. Идея о том, что „между нами океан", о чем Трамп говорит и сегодня, существовала с самого начала», — объясняет американистка Александра Филиппенко.

В 1823 году концепция невмешательства в европейские дела была сформулирована под конец второго срока президента Джеймса Монро. В обращении к Конгрессу Монро объявил, что «американские континенты» больше не подлежат европейской колонизации. Старый свет не посягает на независимость стран Нового света, а Соединенные Штаты не вмешиваются в дела Европы.