Абу Мери: уже сейчас можно взять больничный в период менструации

Как заявил министр агентству LETA, он рад каждой общественной инициативе на портале Manabalss.lv, потому что эти инициативы показывают, что общество готово участвовать в создании лучшего государства.

Абу Мери добавил, что любые инициативы должны оцениваться с точки зрения и интересов отдельных групп общества, и общего блага.

Автор поданной на Manabalss инициативы Мария Ушканова хочет, чтобы в закон о труде было внесено право женщин на получение до двух оплачиваемых выходных дней во время менструации. Это позволило бы улучшить здоровье, благополучие и условия труда женщин, а также уменьшить стигматизацию, связанную с менструацией.

"Я думаю, что, скорее всего, настало время для дискуссии, которая способствовала бы открытости и пониманию в обществе особенностей женского биологического цикла, снятию табу и разрушению стереотипов в отношении менструации", - сказал Абу-Мери.