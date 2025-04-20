Кулич, яйца и кролик: как Пасха (не) объединяет христиан всего мира

Сегодня происходит редкое событие - и католики, и протестанты, и православные празднуют Пасху в один и тот же день. На первый взгляд это может показаться пустяком. Но всякий, кто хоть раз задавался вопросом, почему дата Пасхи в разных церквах не совпадает, непременно почувствует: за этим стоит нечто большее. Почему же самый священный день в христианстве по-прежнему не объединяет всех верующих? И что об этом празднике вы не знали до сих пор?
В мире Латвия - страна необыкновенно разнообразная. Согласно данным SKDS, четверть латвийцев - православные, около пятой части - лютеране, и столько же - католики; еще около 6% делят между собой христиане других конфессий (включая очень заметных в Латвии староверов).
Таким образом, для двух третей населения Латвии главный религиозный праздник выпадает - впервые с 2017 года - на один и тот же день.
Почему это случается так редко? И почему между западными и восточными христианами до сих пор много споров? Ответ уводит нас в глубины древней астрономии, богословской политики, культурной символики и веками устоявшихся привычек.