В марте 2002 года Латвию потрясла новость о том, что на своем рабочем месте были застрелены директор и бухгалтер Ziedu nams, из сейфа похищены деньги, несмотря на то, что на территории были камеры и охрана. Никто больше не мог чувствовать себя в безопасности. Когда преступников поймали, шокировал не только цинизм, с которым было совершено преступление, но и личности виновных. Жадность, долги, ложь, обида и страх. Этот взрывоопасный коктейль довел до кровавого преступления, в котором жизни лишились два человека.

В 8:40 на работу пришла сотрудница Инга. Во дворе она увидела коллегу Илзе, которая была заметно сбита с толку, ходила без верхней одежды и не знала, куда деться. Илзе сказала лишь, что коммерческий директор лежит на полу. Инга глубоко вдохнула, собрала все силы и зашла внутрь. Взору женщины открылась ужасающая картина. В ангаре среди цветов стоял желтый домик с синей крышей. Там находилась администрация. Через полуоткрытые двери можно было видеть стол, на котором были складной календарь, белый цветок в горшке, бутылка Coca-cola, фиолетовые и желтые клейкие листочки. Все как обычно, только... Все помещение было в крови, были заметны следы стрельбы, а на полу у стола лежал 46-летний коммерческий директор Айгар без признаков жизни. У второго стола, свернувшись калачиком, как будто заснув, - бухгалтер Гундега. Розовый пиджачок в крови.