В Таллинне замечен медведь

На место отправились полицейские и спасатели. Они проверяли территорию с помощью дрона, чтобы обнаружить медведя. Если незадолго до 5:30 патруль заметил медведя за кладбищем Рахумяэ, то примерно через десять минут Центр тревоги получил сообщение от человека, который видел животное, бегущее по Эхитаяте-теэ, Юлиыпиласте-теэ и в районе леса Вана-Мустамяэ в направлении Ныммеской лыжной базы.

Старший патрульной смены Ляэне-Харьюского отдела полиции Карл Калда просит горожан быть внимательными при перемещении по этому району.

"Дикое животное может вести себя непредсказуемо, особенно в незнакомой городской среде. По возможности мы рекомендуем людям избегать прогулок по окрестностям и отвозить детей в школу на машине. При встрече с медведем нужно держаться от него подальше, избегать зрительного контакта, медленно отступать назад и при этом молчать", - порекомендовал Калда.

В 8:56 полицейские и спасатели проверили проверили территорию вокруг горнолыжной вышки в районе Нымме, а также окрестности Вана-Мустамяэ и замка Глен. Медведя найти не удалось, больше сообщений от людей не поступало, активные поиски дикого животного прекращены. Однако полиция по-прежнему просит людей быть бдительными. Если вы увидите медведя в городе, звоните по номеру 112.