Трамп и Украина: 100 провальных дней

Прошло почти 100 дней после возвращения Дональда Трампа на пост президента США, а российские ракеты продолжают литься дождем на мирных жителей Украины. Трамп обещал завершить эту войну "в первый день" у власти, но перспектив наступления мира пока не видно. Когда же администрация признает, что у нее ничего не получается?
Изначальные требования Трампа были просты: прекратить боевые действия и начать переговоры. После первого разговора с президентом России Владимиром Путиным Трамп заявил, что боевые действия вот-вот полностью прекратятся, и президент Украины Владимир Зеленский приветствовал такие перспективы.
Но затем Путину и его небольшой команде в Кремле удалось втянуть неопытного переговорщика Стива Уиткоффа, в кроличью нору сложных предварительных условий и невыполнимых требований. После нескольких недель подобных диалогов даже самый недалекий переговорщик должен был бы понять, что Путин не собирается соглашаться.