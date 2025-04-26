DAP обращается к путешественникам с призывом посещать менее известные места.

Анализ тенденций в обществе показывает, что все больше посещений природы связано с активным отдыхом и здоровым образом жизни. В свою очередь, сокращается количество прогулок на природе с целью сбора различных природных ресурсов для собственного потребления (ягод, грибов), охоты и т.п., рассказала Рейника.

Руководитель отдела DAP по коммуникации и образованию в сфере природы Элина Эзериня сообщает, что во многих местах на особо охраняемых природных территориях построена удобная инфраструктура. Однако природные объекты отличаются по уровню их посещаемости, что объясняется их близостью к крупнейшим городам и популярностью природных объектов.

DAP рекомендует посетить сайт www.tiekamiesdaba.lv, где собрана информация о примерно 700 природных тропах, смотровых вышках, маршрутах для сплавов и велопоездок, местах наблюдения за птицами и других природных объектах.