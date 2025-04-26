Из-за большого количества посетителей на особо охраняемых природных территориях Управление охраны природы (DAP) призывает посещать менее известные территории, сообщила агентству LETA старший специалист DAP по коммуникации Илзе Рейника.
В весеннее время посетителей традиционно много на более доступных природных территориях, например, в природном парке "Огрские синие горы", природном парке "Рагакапа" или у Лиепайского озера.
Среди природных парков наиболее популярны долина Абавы и Аугшдаугава. Природный парк в Папе наиболее посещаем в купальный сезон, а весной там менее людно.
Природный парк в долине Салацы - популярное направление для сплавов, но на туристических маршрутах там меньше людей.
На особо охраняемых природных территориях Латвии в прошлом году было зафиксировано примерно 18 млн посещений.
Большую часть из них составляет повседневный отдых местных жителей на природе, а далее следуют однодневные посещения путешественников из ближайших городов и поездки в туристических целях - походы, изучение природы, сплавы, велопрогулки и другие. Самую незначительную часть составляют посещения туристов, остающихся на природе на ночлег.
Слишком большое количество посетителей в популярных природных объектах создает неудобство для самих посетителей, одновременно оказывая чрезмерную нагрузку на природу, отмечает DAP. Поэтому, проанализировав в сотрудничестве с Видземской высшей школой загруженность природных территорий,
DAP обращается к путешественникам с призывом посещать менее известные места.
Анализ тенденций в обществе показывает, что все больше посещений природы связано с активным отдыхом и здоровым образом жизни. В свою очередь, сокращается количество прогулок на природе с целью сбора различных природных ресурсов для собственного потребления (ягод, грибов), охоты и т.п., рассказала Рейника.
Руководитель отдела DAP по коммуникации и образованию в сфере природы Элина Эзериня сообщает, что во многих местах на особо охраняемых природных территориях построена удобная инфраструктура. Однако природные объекты отличаются по уровню их посещаемости, что объясняется их близостью к крупнейшим городам и популярностью природных объектов.
DAP рекомендует посетить сайт www.tiekamiesdaba.lv, где собрана информация о примерно 700 природных тропах, смотровых вышках, маршрутах для сплавов и велопоездок, местах наблюдения за птицами и других природных объектах.
Эзериня пояснила, что четыре латвийских национальных парка являются популярными направлениями, где наряду с очень известными природными объектами есть и другие красивые, но не такие известные и менее посещаемые людьми места. Наибольшее разнообразие туристических объектов и более высокое количество посещений отмечаются в Национальном парке Гауя, особенно в окрестностях Сигулды. Однако помимо пещер, в Национальном парке Гауя стоит осмотреть разнообразные горные породы и обнажения скал, сформировавшиеся за миллионы лет: скалы Личу-Ланьгю и Эрглю, утес Сиетиньиезис и разнообразные обнажения горных пород на лодочных маршрутах на берегах Гауи, советует Эзериня.
Окрестности и туристические тропы Большого Кемерского болота в Национальном парке Кемери тоже пользуются популярностью, но в парке есть и менее посещаемые людьми места, такие как тропы на болотах, тропа городища Каниера, тропа Зеленой дюны и Дундурские луга. В Национальном парке Слитере популярны приморский парк, особенно Колкасрагс, а менее посещаемыми являются маяк в Шлитере, Шлитерская природная тропа в Синих горах и тропа озера Петерезерс. Широкие возможности для походов в составе небольших групп предлагает национальный парк Разна, рассказали представители DAP.
Рекомендуются к посещению различные охраняемые природные ландшафты, где количество людей не так велико, такие как Зиемельгауя, Вестиена, Вецпиебалга, также Аугшземе.
Ведущий исследователь научного института Видземской высшей школы Андрис Клеперс подчеркивает, что особо охраняемые природные территории выделены для защиты редких и находящихся под угрозой природных ценностей, поэтому при их посещении следует относиться к природе особенно бережно, особенно весной, когда у животных и птиц время вывода потомства и гнездования.
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