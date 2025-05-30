Lux Express открывает маршрут между Ригой и Клайпедой

Международный пассажирский перевозчик Lux Express в пятницу, 30 мая, в Лиепае открыл пассажирские перевозки по маршруту между Ригой и Клайпедой, сообщили агентству LETA представители компании.
Первый рейс с Лиейпайского автовокзала в Клайпеду отправился в 10:30.
Поездка от Риги до Клайпеды, как и обратно, занимает пять часов и десять минут. В свою очередь поездка от Лиепаи до Клайпеды занимает примерно один час и 40 минут.
Автобусы будут отправляться из Риги в Клайпеду в 7:00, 11:30 и 16:00, из Клайпеды в Ригу - в 8:10, 12:55 и 17:10, а из Лиепаи в Клайпеду - в 10:30, 15:00 и 19:30.
Маршрут Lux Express из Риги в Клайпеду будет доступен до 31 августа.
Как отметили представители компании, запустив коммерческое пассажирское сообщение по региональному маршруту Лиепая - Рига - Даугавпилс, компания Lux Express услышала желание жителей Лиепаи и руководства города о соединении с Клайпедой.
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