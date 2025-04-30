Фото Иева Адамс, Intrisha и другие знаменитости на вечеринке про здоровый образ жизни

"Endorfin - движение, объединяющее людей, которые выбирают ясное сознание, осознанность и свободу через музыку и танец, - рассказывает основатель комьюнити Эдгар Козак. - Сегодня таких людей становится все больше - бережное отношение к своему здоровью является мировым трендом. Мы рады, что такая философия уже широко привлекает рижан - на нашем мартовском мероприятии в пространстве The Intelligent Space в башнях Zunda Towers собралась яркая, красивая публика, среди которой известные латвийские артисты, художники, диджеи и другие многочисленные ценители прогрессивной электронной музыки. Наша цель - показать, как можно полноценно отдыхать без использования каких-либо стимуляторов. Каждый в комьюнити вдохновляет других своим примером. Будущее именно за такими людьми - честными, свободными и независимыми".



Большой фестиваль Endorfin состоится 24 мая на площадке AB Dambis в Риге. Мероприятие пройдет в дневное и вечернее время - с 17:00 до 23:00, фестиваль можно посетить всей семьей - детям до 12 лет вход бесплатный, будет работать детская зона с аниматорами и развлечениями, фудкорнеры предложат посетителям большой выбор безалкогольных авторских коктейлей и полезных закусок.



Галерея: Вечеринка Endorfin