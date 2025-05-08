Что станет с бывшим зданием "Ригас модес"?

Предполагается, что этот центр станет местом встреч и проведения свободного времени для школьников и молодежи.

Кроме уже запланированных работ на втором этаже здания, где должны появиться новые помещения для Рижской центральной библиотеки, возникла идея открыть на первом и цокольном этажах молодежный центр, который будет служить пространством для общения и досуга школьников.

Комитет уже концептуально поддержал создание молодежного центра и выполнение необходимых для этого строительных и адаптационных работ, в том числе обустройство лестницы, ведущей в помещения библиотеки на втором этаже.

В молодежном центре будут работать три сотрудника по работе с молодежью. Центр предложит подросткам безопасное пространство для общения со сверстниками, настольные игры, различные тематические мероприятия, а также информацию о событиях и услугах, которые предоставляются молодежи в городе.

С учетом необходимых ремонтных и подготовительных работ, молодежный центр сможет открыться для посетителей в 2027 году.