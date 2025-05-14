Легален ли спутниковый интернет Starlink в Латвии? Рассказываем о нюансах

Проект широкополосного спутникового интернета Starlink набрал уже свыше 5 млн абонентов во всем мире: ведь детище Илона Маска обеспечивает подключение хорошего качества там, где проблемы с доступом к Сети. Однако в ряде стран он запрещен: в том числе и потому, что местным властям проблематично контролировать трафик. TVNET+ выяснил, насколько популярен Starlink в Латвии и почему его выбирают, легален ли этот сервис, какие у него плюсы и минусы и можно ли через терминал смотреть телевидение на любой вкус?