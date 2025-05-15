Убытки концерна airBaltic в первом квартале сократились до 29,3 млн евро

Оборот концерна airBaltic в первом квартале этого года увеличился на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 132,719 млн евро.

Как сообщили представители airBaltic, в первом квартале 2025 года авиакомпания перевезла 1,3 миллиона пассажиров, что на 9,6 % больше, чем за тот же период годом ранее. Из них 995 000 пассажиров были перевезены по маршрутной сети авиакомпании, а 334 000 пассажиров - по услугам полного лизинга самолетов (ACMI).

Общее количество рейсов, включая полный лизинг самолетов, или ACMI, в первом квартале этого года составило 13 600, увеличившись на 10,4 %.

Средний коэффициент заполняемости самолетов аirBaltic в первом квартале этого года остался на уровне 75,9%.

Авиакомпания поясняет, что, несмотря на увеличение поступлений, убытки образовались в основном за счет роста финансовых расходов, увеличения стоимости эмиссий углерода и роста операционных расходов.

airBaltic заявила, что в сложный зимний сезон, когда традиционно наблюдается низкий спрос, результаты отражают общие тенденции первого квартала в авиационной отрасли. В то же время авиакомпания достигла ряда исторических максимумов в первом квартале, в том числе по количеству перевезенных пассажиров, выполненных рейсов и количеству маршрутов.

Как заявил и.о. руководителя авиакомпании Паулс Цалитис, первый квартал обычно является самым слабым периодом для авиакомпаний в связи с сезонностью. "Несмотря на то, что мы все равно имеем убыток, это улучшение по сравнению с предыдущим годом. Результаты показывают рост поступлений и стабильные операционные показатели как с точки зрения количества перевезенных пассажиров, так и маршрутной сети", - говорит он.