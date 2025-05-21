Краткая хронология событий

29 апреля через несколько часов после инцидента в СМИ и социальных сетях появилось видео, на котором видно, как четверо мужчин врываются в магазин на улице Яня, 3 в Старой Риге, угрожают работнику предметом, похожим на пистолет, разбивают витрины с часами стоимостью в десятки и сотни тысяч евро, бросают их в сумки и убегают, по пути распыляя баллончик, вероятно, с неким газом.

Через несколько минут, когда на место прибыла полиция, преступники пересекли Каменный мост на автомобиле с украденными номерными знаками

Это было похоже на плохой криминальный триллер, и казалось, что циничное преступление в стиле 1990-х годов будет раскрыто быстро. Но преступники все еще на свободе.

Сочетание криминального примитивизма с точными действиями