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Дерзкое ограбление в центре Риги. Куда исчезли воры? И где всплывет краденое?

Перевод: rus.tvnet.lv
Обновлено 21 мая 2025, 13:59

​Прошло более трех недель с вооруженного ограбления магазина эксклюзивных часов Baltic Watches в Старой Риге. Преступление является нетипичным, считают эксперты.

Краткая хронология событий

29 апреля через несколько часов после инцидента в СМИ и социальных сетях появилось видео, на котором видно, как четверо мужчин врываются в магазин на улице Яня, 3 в Старой Риге, угрожают работнику предметом, похожим на пистолет, разбивают витрины с часами стоимостью в десятки и сотни тысяч евро, бросают их в сумки и убегают, по пути распыляя баллончик, вероятно, с неким газом.

Через несколько минут, когда на место прибыла полиция, преступники пересекли Каменный мост на автомобиле с украденными номерными знаками

Это было похоже на плохой криминальный триллер, и казалось, что циничное преступление в стиле 1990-х годов будет раскрыто быстро. Но преступники все еще на свободе.

Сочетание криминального примитивизма с точными действиями

Это преступление нетипично, поскольку, с одной стороны, характеризуется относительным примитивизмом, а с другой - четкими действиями, говорит криминолог Андрей Вилкс. По его словам, следует отметить два момента: во-первых, в преступлении, скорее всего, участвовала

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