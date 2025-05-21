Прошло более трех недель с вооруженного ограбления магазина эксклюзивных часов Baltic Watches в Старой Риге. Преступление является нетипичным, считают эксперты.
Краткая хронология событий
29 апреля через несколько часов после инцидента в СМИ и социальных сетях появилось видео, на котором видно, как четверо мужчин врываются в магазин на улице Яня, 3 в Старой Риге, угрожают работнику предметом, похожим на пистолет, разбивают витрины с часами стоимостью в десятки и сотни тысяч евро, бросают их в сумки и убегают, по пути распыляя баллончик, вероятно, с неким газом.
Через несколько минут, когда на место прибыла полиция, преступники пересекли Каменный мост на автомобиле с украденными номерными знаками
Это было похоже на плохой криминальный триллер, и казалось, что циничное преступление в стиле 1990-х годов будет раскрыто быстро. Но преступники все еще на свободе.
Сочетание криминального примитивизма с точными действиями