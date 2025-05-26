Фактически с 2005 года, с момента завершения своего срока в должности канцлера, Шрёдер получил десятки миллионов евро благодаря работе в государственных российских корпорациях. Помимо этого, бывший канцлер имел доход от консультаций, публикаций книг, а также гонорары за публичные выступления, которые могли достигать 70 тысяч евро за раз.

Решение заблокировать переводы было принято вскоре после того, как в июне 2024 года председателем наблюдательного совета Sparkasse Hannover стал мэр Ганновера Белит Онай из партии "зеленых" - один из активных критиков Шрёдера. В 2022 году Онай уже выступал с предложением лишить бывшего канцлера звания почетного гражданина города из-за его связей с Владимиром Путиным, которого мэр публично назвал разжигателем войны.

В апреле 2024 года Земельный суд Гамбурга отклонил иск Шрёдера к газете Bild за публикацию интервью российского оппозиционера Алексея Навального, который в ноябре 2020 года назвал бывшего канцлера "мальчиком на побегушках у Путина, защищающим убийц". Шрёдер требовал запретить изданию распространять подобные утверждения о нем, однако суд занял сторону газеты. Шрёдер не стал обжаловать это решение и согласился оплатить судебные расходы на многолетний процесс.