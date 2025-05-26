Немецкий банк заблокировал выплаты Шрёдеру от "Газпрома"

Немецкий банк Sparkasse Hannover заморозил счет бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера в отношении некоторых платежей, связанных с его деятельностью в российских компаниях. По данным немецкого таблоида Bild, банк прекратил проводить выплаты, касающиеся его спорных связей с Россией.
Шрёдер возглавляет наблюдательный совет швейцарского дочернего предприятия российского газового концерна "Газпром" - компании Nord Stream 2. Каждые полгода предприятие перечисляло ему порядка 200 тысяч евро, однако начиная с середины 2024 года эти платежи больше не поступают на его счет в Ганновере, так как банк начал возвращать переводы обратно в "Газпромбанк" в Люксембурге.
В письме, направленном Шрёдеру, руководство банка Sparkasse объяснило блокировку опасениями попасть под санкции США в случае дальнейшего зачисления этих средств на счет бывшего канцлера. При этом сам Шрёдер пока не числится ни в одном санкционном списке, однако американские санкции против проекта Nord Stream 2 действуют еще с 2022 года.
Bild подсчитал, что из-за блокировки выплат Шрёдер уже не получил порядка полумиллиона евро.
Спустя всего несколько месяцев после того, как он занял пост федерального канцлера Германии (1998-2005), Герхард Шрёдер начал активно лоббировать интересы своего друга Владимира Путина. Политик по сей день занимает пост председателя совета директоров швейцарской дочки "Газпрома". По словам самого Шрёдера, его задача заключается в представлении компании на международной арене и контроле за деятельностью руководства.
Фактически с 2005 года, с момента завершения своего срока в должности канцлера, Шрёдер получил десятки миллионов евро благодаря работе в государственных российских корпорациях. Помимо этого, бывший канцлер имел доход от консультаций, публикаций книг, а также гонорары за публичные выступления, которые могли достигать 70 тысяч евро за раз.
Решение заблокировать переводы было принято вскоре после того, как в июне 2024 года председателем наблюдательного совета Sparkasse Hannover стал мэр Ганновера Белит Онай из партии "зеленых" - один из активных критиков Шрёдера. В 2022 году Онай уже выступал с предложением лишить бывшего канцлера звания почетного гражданина города из-за его связей с Владимиром Путиным, которого мэр публично назвал разжигателем войны.
В апреле 2024 года Земельный суд Гамбурга отклонил иск Шрёдера к газете Bild за публикацию интервью российского оппозиционера Алексея Навального, который в ноябре 2020 года назвал бывшего канцлера "мальчиком на побегушках у Путина, защищающим убийц". Шрёдер требовал запретить изданию распространять подобные утверждения о нем, однако суд занял сторону газеты. Шрёдер не стал обжаловать это решение и согласился оплатить судебные расходы на многолетний процесс.
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