Фактомат США - единственная страна, где гражданство дают всем новорожденным?

15 мая президент США Дональд Трамп опубликовал на платформе Truth Social заявление, утверждая, что американское право на гражданство по факту рождения - так называемое birthright citizenship - изначально предназначалось только для детей, родившихся в рабстве. По его словам, этим правом сейчас злоупотребляют туристы и наркокартели, а США якобы единственная страна в мире, предоставляющая гражданство всем родившимся на ее территории.
Проект по проверке фактов TVNET "Фактомат" разбирается, насколько справедливы эти утверждения. Действительно ли Конституция США была создана исключительно для потомков рабов? Является ли гражданство по рождению уникальным американским изобретением, и неужели из-за него "наркокартели смеются над Америкой"?
Перевод публикации Дональда Трампа из Truth Social:
"Сегодня в Верховном суде США решается важнейший вопрос. Гражданство по праву рождения не предназначалось для тех, кто приезжает в отпуск, получает постоянное американское гражданство, привозит семьи и постоянно смеется над тем, какие мы "ДУРАКИ"! Соединенные Штаты - единственная страна в мире, которая этим занимается - и никто даже не знает почему, зато наркокартелям это очень нравится! Из-за политкорректности мы стали ГЛУПОЙ страной, хотя в действительности дело тут вовсе не в политкорректности - это просто еще одно свидетельство американской дисфункции.
Право на гражданство по рождению было предназначено детям рабов. Бесспорное доказательство этому - Гражданская война закончилась в 1865 году, а законопроект был представлен Конгрессу менее чем год спустя, в 1866 году, и вскоре принят. Этот закон не имел никакого отношения к нелегальной иммиграции или людям, пытающимся ОБМАНУТЬ нашу страну - что они успешно делали долгие годы, приезжая со всех концов света. Он имел отношение исключительно к последствиям Гражданской войны и детям рабов, которым наши политики хотели обеспечить защиту, что было правильным решением.
Пожалуйста, объясните это Верховному суду США. Повторюсь: Гражданская война закончилась в 1865 году, законопроект был представлен Конгрессу в 1866 году, и в то время люди не прибывали массово в нашу страну из Южной Америки и других уголков планеты. Этого вопроса просто не существовало. Были лишь ДЕТИ РАБОВ.
Спасибо за внимание к этому важному вопросу. ДА ХРАНИТ БОГ АМЕРИКУ!
Какие утверждения проверяются?
Гражданство по рождению в США было введено исключительно для детей рабов, а не для иммигрантов.
США является единственной страной мира, предоставляющей гражданство по факту рождения.
Наркокартели получают выгоду от американского законодательства о гражданстве по рождению.
Утверждение: Гражданство по рождению введено только для детей рабов, а не для иммигрантов.
Вывод: утверждение неверное.
14-я поправка к Конституции США была ратифицирована в 1868 году - уже после окончания Гражданской войны - чтобы отменить последствия судебного решения по делу Дреда Скотта и гарантировать бывшим рабам и их потомкам статус граждан США. Однако сама формулировка поправки не содержит никаких этнических или юридических ограничений и гласит:
"Все лица, родившиеся или натурализованные в Соединенных Штатах и находящиеся под их юрисдикцией, являются гражданами США".
Уже в то время эту широкую формулировку осознанно интерпретировали как включающую в себя также детей иностранцев, рожденных на территории США. Во время дебатов в Конгрессе 1866 года сенатор Эдгар Кован выражал беспокойство, что поправка автоматически даст гражданство и право голоса детям китайцев и цыган, родившимся в США:
"Будет ли ребенок китайского иммигранта в Калифорнии гражданином? А ребенок цыган, родившийся в Пенсильвании, будет гражданином? Если да, то какие у них будут права?"
В 1898 году прецедент закрепил именно широкое толкование 14-й поправки, действующее и по сей день. Верховный суд США в деле United States v. Wong Kim Ark постановил, что ребенок китайских иммигрантов, родившийся в США, автоматически является американским гражданином, несмотря на отсутствие гражданства у его родителей.
Но распространяется ли это право и на нелегальных иммигрантов, которых действующий президент называет "чужаками"? В своем предвыборном ролике 2023 года Трамп заявил:
"Отныне дети нелегальных иммигрантов больше не будут автоматически получать американское гражданство. Именно это и привлекает миллионы людей, незаконно пересекающих нашу границу".
Однако такая позиция сомнительна не только юридически, но и прямо противоречит ранее принятым решениям Верховного суда США, включая одно из ключевых - Plyler v. Doe 1982 года.
Дело Plyler v. Doe началось в Техасе, где штат принял закон, запрещающий детям нелегальных иммигрантов посещать государственные школы без уплаты специального сбора. Законодатели Техаса считали, что дети лиц без легального статуса не имеют права на бесплатное образование - так же, как сегодня Трамп утверждает, что они не заслуживают гражданства.
Дело дошло до Верховного суда США, который в 1982 году большинством 5:4 постановил, что такой закон нарушает 14-ю поправку и противоречит базовому принципу равенства перед законом.
В решении Верховного суда подчеркивалось:
"Независимо от своего статуса согласно иммиграционному законодательству, иностранец однозначно является "лицом" в общепринятом значении этого термина… Использование формулировки "находится под юрисдикцией" не ограничивает, а наоборот, подтверждает, что защита 14-й поправки распространяется на каждого человека - гражданина или иностранца, находящегося в пределах юрисдикции штата".
В решении по делу Верховный суд США подчеркнул, что 14-я поправка к Конституции распространяется на всех людей, находящихся на территории страны, а не только на ее граждан.
Это означает, что даже у людей без документов, так называемых "нелегальных иностранцев", есть право на равную защиту законом. Законодательство не может дискриминировать человека только потому, что он не гражданин, и государство не вправе лишать таких людей базовых прав - например, права на образование или на судебную защиту.
Утверждение: США является единственной страной мира, предоставляющей гражданство по факту рождения
Вывод: утверждение неверное.
Как сообщает BBC, примерно 30-35 государств мира, как юридически, так и по сложившейся практике, предоставляют право на гражданство по факту рождения, прежде всего в Америке. В их числе Канада и Мексика, практически все страны Центральной и Южной Америки - например, Бразилия, Аргентина, Перу, Ямайка и другие, которые автоматически дают гражданство детям, рожденным на их территории.
Некоторые страны Африки (например, Чад, Лесото, Танзания), а также Азии и Тихоокеанского региона (например, Пакистан и Фиджи) также предоставляют безусловное гражданство при рождении.
Безусловное гражданство по рождению; гражданство с ограничениями; отмена гражданства по месту рождения
Исторически в Европе были страны, применявшие принцип jus soli ("право земли"), например Ирландия, которая последней в Европе отказалась от этой практики в 2004 году. Сегодня ни одна европейская страна больше не предлагает безусловного гражданства по месту рождения.
В таких странах, как Великобритания, Германия, Китай, Япония и Индия, ребенок, родившийся на их территории, не становится гражданином автоматически. Обычно необходимо, чтобы хотя бы один из родителей был гражданином страны, легальным постоянным резидентом или чтобы ребенок удовлетворял иным условиям.
Сколько людей реально едут в США, по выражению Трампа, "в отпуск за гражданством"?
Эксперты оценивают, что число детей "родильных туристов" в США составляет десятки тысяч ежегодно. По данным Центра исследования иммиграции, ежегодно в США рождается около 20 000-26 000 детей у женщин, приехавших по туристической визе. В то же время официальная статистика Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) приводит цифру около 10 000 рождений в год у матерей, не являющихся резидентами США (например, в 2019 году таких случаев было 10 042). Однако это небольшая доля (примерно 0,2%) от общего количества ежегодных рождений в США (около 4 миллионов).
Остаются ли семьи "родильных туристов" в США после рождения ребенка? Обычно нет, по крайней мере легально. Типичный сценарий выглядит так: женщина приезжает в США на позднем сроке беременности (часто по туристической визе), рожает ребенка, который получает американский паспорт, и после оформления документов возвращается с младенцем на родину. Хотя в будущем гражданство ребенка может дать преимущества - например, ребенок, став совершеннолетним, сможет пригласить своих родителей для постоянного проживания в США, - это долгосрочная перспектива, а не немедленная выгода.
Утверждение: Наркокартели получают выгоду от американского законодательства о гражданстве по рождению.
Вывод: подтверждений недостаточно.
Мексиканские картели действительно занимаются контрабандой людей и нелегальным перемещением через границу, получая от этого значительную прибыль. В последние годы криминальные группировки все больше контролируют или взимают плату за маршруты, которыми мигранты попадают в США. По некоторым оценкам, картели и контрабандистские сети в периоды активизации нелегальной миграции ежедневно зарабатывают миллионы долларов.
Однако это не связано напрямую с политикой предоставления гражданства по рождению, а обусловлено общим спросом со стороны мигрантов (в том числе бегущих от насилия или ищущих экономические возможности), готовых платить контрабандистам. Если среди этих мигрантов оказываются беременные женщины, рассчитывающие, что их ребенок станет гражданином США, то картели зарабатывают и на них, как и на других мигрантах. Таким образом, можно утверждать, что картели косвенно получают выгоду от политики гражданства по рождению лишь в той мере, в которой она мотивирует некоторых мигрантов пересечь границу и платить контрабандистам.
Помимо этой косвенной связи нет никаких свидетельств о существовании специальных схем картелей, направленных на получение выгоды от права на гражданство по рождению. Картели не могут использовать этот закон для получения американского гражданства для себя лично.
Кроме того, правоохранительные органы США - такие как Служба иммиграционного и таможенного контроля (ICE) и Управление по борьбе с наркотиками (DEA) - проводят расследования и депортируют иностранцев, связанных с картелями, вне зависимости от того, есть ли у них дети с американским гражданством.
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