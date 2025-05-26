Фактомат США - единственная страна, где гражданство дают всем новорожденным?

Проект по проверке фактов TVNET "Фактомат" разбирается, насколько справедливы эти утверждения. Действительно ли Конституция США была создана исключительно для потомков рабов? Является ли гражданство по рождению уникальным американским изобретением, и неужели из-за него "наркокартели смеются над Америкой"?

Перевод публикации Дональда Трампа из Truth Social:

"Сегодня в Верховном суде США решается важнейший вопрос. Гражданство по праву рождения не предназначалось для тех, кто приезжает в отпуск, получает постоянное американское гражданство, привозит семьи и постоянно смеется над тем, какие мы "ДУРАКИ"! Соединенные Штаты - единственная страна в мире, которая этим занимается - и никто даже не знает почему, зато наркокартелям это очень нравится! Из-за политкорректности мы стали ГЛУПОЙ страной, хотя в действительности дело тут вовсе не в политкорректности - это просто еще одно свидетельство американской дисфункции.

Право на гражданство по рождению было предназначено детям рабов. Бесспорное доказательство этому - Гражданская война закончилась в 1865 году, а законопроект был представлен Конгрессу менее чем год спустя, в 1866 году, и вскоре принят. Этот закон не имел никакого отношения к нелегальной иммиграции или людям, пытающимся ОБМАНУТЬ нашу страну - что они успешно делали долгие годы, приезжая со всех концов света. Он имел отношение исключительно к последствиям Гражданской войны и детям рабов, которым наши политики хотели обеспечить защиту, что было правильным решением.

Пожалуйста, объясните это Верховному суду США. Повторюсь: Гражданская война закончилась в 1865 году, законопроект был представлен Конгрессу в 1866 году, и в то время люди не прибывали массово в нашу страну из Южной Америки и других уголков планеты. Этого вопроса просто не существовало. Были лишь ДЕТИ РАБОВ.

Спасибо за внимание к этому важному вопросу. ДА ХРАНИТ БОГ АМЕРИКУ!