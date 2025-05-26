Осужденный за шпионаж в пользу России пенсионер обжаловал приговор

72-летний гражданин России, бывший офицер Советской армии, осужденный за шпионаж в пользу России на восемь лет лишения свободы, обжаловал приговор Рижского районного суда. Об этом свидетельствует календарь судебных заседаний.
Теперь это дело предстоит рассмотреть Рижскому окружному суду. Заседание назначено на 6 ноября в 13:30.
Ранее сообщалось, что подсудимый остался жить в Латвии после выхода в отставку из вооруженных сил СССР.
Согласно материалам обвинения, мужчина собирал публично доступную информацию о политических процессах в Латвии, объектах критической инфраструктуры и военных сооружениях возле Рижского аэропорта. В частности, его интересовали события на территории аэропорта, ремонтные работы, строительство ангаров, а также расположение 17-го батальона Земессардзе.
Собранные сведения подсудимый лично передавал сотруднику российской разведки во время поездок в Калининград. Точный объем переданной информации обвинению было сложно определить, так как шпионская деятельность длилась длительное время, а данные передавались при личных встречах.
Кроме того, в гараже подсудимого были обнаружены взрывчатые вещества: одна брикетная шашка гексогена массой 975 граммов, четыре тротиловые шашки общей массой 759,4 грамма, а также 136 патронов.
В ходе судебных дебатов прокурор потребовала для обвиняемого восемь лет лишения свободы и два года пробационного надзора. Суд назначил именно такое наказание.
Напомним, что Служба госбезопасности (VDD) задержала гражданина России 20 декабря 2023 года, хотя уголовный процесс был начат за пару дней до этого - 18 декабря. В рамках дела VDD провела следственные мероприятия на пяти объектах в Риге и ее окрестностях.
В мае 2024 года дело было передано для предъявления обвинения.
В последние годы латвийские суды рассмотрели несколько уголовных дел, инициированных VDD по обвинениям в шпионаже в пользу России и Беларуси. Например, суд первой инстанции приговорил бывшего депутата Сейма Яниса Адамсонса за шпионаж в пользу России к восьми годам и шести месяцам лишения свободы.
Адамсонс был признан виновным в совершении четырех преступлений, в том числе в мелком мошенничестве и незаконном приобретении и хранении боеприпасов. По совокупности ему было назначено восемь лет и шесть месяцев тюрьмы с последующим пробационным надзором на два года.
По этому же делу гражданин России, бывший сотрудник КГБ Геннадий Силонов был осужден за шпионаж на семь лет и шесть месяцев лишения свободы с двухлетним пробационным надзором.
Приговор обжалован и в настоящее время рассматривается Рижским окружным судом.
В другом уголовном процессе прошлой осенью таксист Сергей Сидоров был приговорен за шпионаж в пользу России к семи годам лишения свободы с двухлетним пробационным надзором. Этот приговор также был обжалован.
Осенью ему было предъявлено обвинение еще по одному делу о шпионаже. В этом же деле обвиняется мать Александра Дубяго - в незаконном сборе информации в пользу России. Сам Александр Дубяго был замечен 10 мая 2022 года с российским флагом возле памятника в Пардаугаве, за что был задержан и некоторое время провел под стражей, однако позже VDD уголовное дело против него прекратила.
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