Осужденный за шпионаж в пользу России пенсионер обжаловал приговор

В мае 2024 года дело было передано для предъявления обвинения.

В последние годы латвийские суды рассмотрели несколько уголовных дел, инициированных VDD по обвинениям в шпионаже в пользу России и Беларуси. Например, суд первой инстанции приговорил бывшего депутата Сейма Яниса Адамсонса за шпионаж в пользу России к восьми годам и шести месяцам лишения свободы.

Адамсонс был признан виновным в совершении четырех преступлений, в том числе в мелком мошенничестве и незаконном приобретении и хранении боеприпасов. По совокупности ему было назначено восемь лет и шесть месяцев тюрьмы с последующим пробационным надзором на два года.

По этому же делу гражданин России, бывший сотрудник КГБ Геннадий Силонов был осужден за шпионаж на семь лет и шесть месяцев лишения свободы с двухлетним пробационным надзором.

Приговор обжалован и в настоящее время рассматривается Рижским окружным судом.

В другом уголовном процессе прошлой осенью таксист Сергей Сидоров был приговорен за шпионаж в пользу России к семи годам лишения свободы с двухлетним пробационным надзором. Этот приговор также был обжалован.

Осенью ему было предъявлено обвинение еще по одному делу о шпионаже. В этом же деле обвиняется мать Александра Дубяго - в незаконном сборе информации в пользу России. Сам Александр Дубяго был замечен 10 мая 2022 года с российским флагом возле памятника в Пардаугаве, за что был задержан и некоторое время провел под стражей, однако позже VDD уголовное дело против него прекратила.