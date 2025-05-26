Еще девять прокремлевских сайтов заблокированы в Латвии

В своем сообщении совет указывает, что получил письмо от другой компетентной государственной структуры, в котором приводятся результаты проверки содержания сайтов kanevskadm.ru, контракт23.рф, korvesti.ru, vostokmedia.com, spasskmr.ru, dalnegorsk-mo.ru, infpol.ru, ks87.ru, ulanmedia.ru.

В ходе проверки установлено, что распространяемый на указанных сайтах контент противоречит интересам национальной безопасности и безопасности информационного пространства Латвии. Ресурсы публикуют материалы, направленные на оправдание и поддержку российской войны против Украины, а также совершенных Россией военных преступлений.

Как подчеркивает совет, восемь из этих сайтов особенно активно пропагандируют российскую трактовку истории Второй мировой войны, акцентируя внимание на военных достижениях советской армии и героизации ее солдат. В частности, большое значение придается отмечавшейся в этом году 9 мая 80-летней годовщине окончания Второй мировой войны в Европе.

Особое внимание заслужил ресурс контракт23.рф, который, как установлено, является специальной платформой для вербовки военнослужащих в Краснодарском крае России для участия в начатых ею боевых действиях в Украине.

Подобные решения об ограничении доступа к ресурсам, распространяющим российскую пропаганду, NEPLP принимал и ранее.