Посол Латвии при НАТО: ближайшие дни покажут, изменят ли США политику по отношению к России

Ближайшие дни покажут, скорректируют ли Соединенные Штаты свою политику в отношении агрессора-России, заявил посол Латвии при НАТО Марис Риекстиньш в интервью программе Латвийского телевидения Rīta panorāma.
Он отметил, что недавняя серия массированных российских обстрелов Украины вновь подтвердила: Россия, в отличие от Украины, совершенно не готова к прекращению огня. Впрочем, для латвийских политиков и дипломатов это не стало неожиданностью, уточнил посол.
Происходящее лишний раз подчеркивает необходимость для международного сообщества усилить политическую, финансовую и военную поддержку Украины, а также ужесточить санкционное давление на Россию. По мнению Риекстиньша, только очевидная неспособность России добиться успехов на фронте может заставить ее сесть за стол переговоров и найти приемлемое решение.
Посол напомнил, что президент США Дональд Трамп с момента вступления в должность предпринимал неоднократные попытки усадить Россию и Украину за стол переговоров. Однако эти попытки провалились из-за фактически негативной реакции России. В результате американская администрация сегодня может быть вынуждена пересмотреть свой подход к конфликту.
На вопрос о том, возможно ли такое изменение политики США, учитывая, что ранее Трамп не раз позволял себе комплиментарные высказывания в адрес российского диктатора, Риекстиньш ответил, что ближайшие дни будут решающими.
Посол также отметил, что в ближайшее время ожидается движение по законопроекту американского сенатора-республиканца Линдси Грэма о новом пакете санкций против России. Этот проект уже поддержали более 80 сенаторов.
"Я думаю, ближайшие дни будут решающими, и мы увидим, произойдут ли эти изменения в американской политике по отношению к России. Лично я предполагаю, что такие коррективы неизбежны, так как все попытки прекратить конфликт, агрессию и убийства мирных жителей путем переговоров Россия грубо отвергает. Она ясно показывает, что этот сценарий ее абсолютно не интересует", - подчеркнул посол.
Ранее сообщалось, что в воскресенье президент США Дональд Трамп резко раскритиковал российского диктатора Владимира Путина за удары по Украине, в результате которых гибнут мирные жители, заявив, что Путин "совершенно сошел с ума".
Он подчеркнул, что Путин "без всякой необходимости убивает множество людей", направляя ракеты и беспилотники на украинские города без всякого на то повода.
Эти заявления Трамп сделал после ночной российской ракетной и дроновой атаки на Украину, жертвами которой стали 12 человек.
Отвечая на вопрос журналистов, Трамп подтвердил, что "определенно" рассматривает возможность введения более жестких санкций против России.
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