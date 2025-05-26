Посол Латвии при НАТО: ближайшие дни покажут, изменят ли США политику по отношению к России

Посол также отметил, что в ближайшее время ожидается движение по законопроекту американского сенатора-республиканца Линдси Грэма о новом пакете санкций против России. Этот проект уже поддержали более 80 сенаторов.

"Я думаю, ближайшие дни будут решающими, и мы увидим, произойдут ли эти изменения в американской политике по отношению к России. Лично я предполагаю, что такие коррективы неизбежны, так как все попытки прекратить конфликт, агрессию и убийства мирных жителей путем переговоров Россия грубо отвергает. Она ясно показывает, что этот сценарий ее абсолютно не интересует", - подчеркнул посол.

Ранее сообщалось, что в воскресенье президент США Дональд Трамп резко раскритиковал российского диктатора Владимира Путина за удары по Украине, в результате которых гибнут мирные жители, заявив, что Путин "совершенно сошел с ума".

Он подчеркнул, что Путин "без всякой необходимости убивает множество людей", направляя ракеты и беспилотники на украинские города без всякого на то повода.

Эти заявления Трамп сделал после ночной российской ракетной и дроновой атаки на Украину, жертвами которой стали 12 человек.

Отвечая на вопрос журналистов, Трамп подтвердил, что "определенно" рассматривает возможность введения более жестких санкций против России.