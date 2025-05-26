Российские военные похитили эстонский измерительный буй

"Буй находился примерно в 50 километрах от эстонского острова Хийумаа, в нашей исключительной экономической зоне. Хотя это не территориальные воды Эстонии, страна имеет полное право вести там различного рода деятельность", - сообщил эстонскому общественному вещателю ERR руководитель Института морских систем Риво Уйбоупин.

По данным института, в конце апреля стало очевидно, что буй начал двигаться странным образом, не соответствующим естественным морским условиям. Тогда институт обратился за помощью в оперативный центр Военно-морских сил Эстонии, который запросил содействие латвийского военно-морского флота, поскольку рядом не оказалось эстонских судов.

"Латвийские моряки буя на месте не обнаружили. Тем не менее благодаря их действиям удалось установить, что его перемещение совпадает с движением российских военных судов в этом районе", - рассказал командующий ВМС Эстонии, адмирал флотилии Иво Верк.

Эстонские военно-морские силы допускают, что российский флот мог воспринять буй диаметром около 50 сантиметров как угрозу навигации.

Измерительный буй является разработкой Института морских систем Таллиннского технического университета и предназначен для регистрации характеристик волн. Аналогичное оборудование широко применяется во всем мире.