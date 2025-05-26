Государственная полиция возбудила уголовное дело по факту повреждения железнодорожной инфраструктуры, которое привело к задержке и отмене нескольких поездов в направлении Тукумса в воскресенье, 25 мая, сообщили агентству LETA в полиции.
О предполагаемых злонамеренных действиях было немедленно сообщено в Государственную полицию, и ее сотрудники провели оперативные мероприятия на месте происшествия.
Как сообщили агентству LETA в компании Latvijas dzelzceļš (LDz), в настоящее время сумма ущерба еще оценивается и готовится более подробное заявление в полицию.
Уже сообщалось, что в воскресенье днем было задержано и отменено несколько поездов в направлении Тукумса, возможно, из-за злонамеренного повреждения железнодорожной инфраструктуры. Контактная сеть была повреждена на участке Приедайне - Засулаукс.
В последнее время в Европе периодически происходят повреждения инфраструктуры, и зачастую они оцениваются как возможные преднамеренные акты саботажа, которые могут быть делом рук настроенных против Запада государств-агрессоров.
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