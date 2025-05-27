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Alexandra Nekrasova
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Западный бизнес не вернется в Россию

Логотип Coca-Cola в Москве, 2014 год

​В последние недели российские официальные лица начали продвигать идею, что сразу после завершения войны в Украине западный бизнес, особенно американские компании, будут рады вновь видеть в России. Администрация Трампа отреагировала на это с интересом. Но насколько реалистична подобная перспектива? Действительно ли западные инвестиции и совместные предприятия вернутся?

Философ однажды заметил: "Человек не может войти в одну и ту же реку дважды, потому что это будет уже не та же самая река, и не тот же самый человек". То же самое можно сказать о России.

В 1990-х, после развала СССР, в страну хлынул западный бизнес. В последующие 30 лет западные компании инвестировали в Россию сотни миллиардов долларов; они принесли с собой не только капитал, но также знания, опыт и связи. Во многом именно они помогли интегрировать Россию в мировую экономику.

Это наследие в основном уничтожено. Даже если война в Украине закончится и санкции будут сняты, возвращение западного бизнеса остается маловероятным. Россия - уже "не та же самая река".

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