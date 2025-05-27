Западный бизнес не вернется в Россию

Философ однажды заметил: "Человек не может войти в одну и ту же реку дважды, потому что это будет уже не та же самая река, и не тот же самый человек". То же самое можно сказать о России.

В 1990-х, после развала СССР, в страну хлынул западный бизнес. В последующие 30 лет западные компании инвестировали в Россию сотни миллиардов долларов; они принесли с собой не только капитал, но также знания, опыт и связи. Во многом именно они помогли интегрировать Россию в мировую экономику.