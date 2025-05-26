"Все произошло в один миг": земессарг рассказал о помощи пострадавшим в серьезной аварии

"Прыгнул в свою машину за парой перчаток. Двигатель разбитой машины еще работал, шины вращались. Я разбил лобовое стекло, забрался в машину и выключил зажигание. Тогда заметил, что сзади есть еще одна пассажирка. Молодая женщина. Я понял, что сначала нужно вытащить ее. Так как машина еще лежала на боку, я забрался на нее, открыл дверь и пролез внутрь. Осторожно поднял девушку на руки и отнес в безопасное, мягкое место недалеко от дороги. Затем наступил следующий момент. Машину нужно было поставить обратно на колеса. Как только машина перевернулась, я побежал к водителю. Его пришлось вытаскивать. Тем временем на помощь подоспел пограничник. Мы сменяли друг друга, массируя сердце водителя разбитой машины, и вот тут-то пригодились знания, полученные мною в Земессардзе. Мы не опускали руки, пока не приехала скорая помощь", - рассказал Лаузис.