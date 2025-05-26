"Все произошло в один миг": земессарг рассказал о помощи пострадавшим в серьезной аварии

Служащий 2-й Видземской бригады Земессардзе в мае по пути из Валмиеры домой в Смилтене стал свидетелем серьезной аварии и не остался в стороне, сообщает бригада на своей странице в Facebook.
Напомним, несчастный случай произошел в середине мая в Бломской волости Смилтенского края на автодороге Валмиера - Смилтене. Автомобиль Nissan X-Trail съехал с проезжей части дороги в кювет и перевернулся. В результате происшествия погиб водитель автомобиля. В машине были еще два человека, которые получили травмы. Сообщалось, что первую помощь пострадавшим оказал пограничник.
Однако, как сообщает 2-я Видземская бригада, первым, кто бросился на помощь попавшим в эту аварию, был земессарг Сандро Лаузис.
"Машина без видимой причины съехала с дороги - видимо, водителю стало плохо. Затем все произошло в один миг. Машина съехала в кювет, а затем врезалась в бетонную водопропускную трубу. От удара машина взлетела в воздух, кувырнулась и упала на бок. Инстинкт взял верх. Не раздумывая ни секунды, я остановился и бросился на помощь. Подбежав к разбитой машине, я увидел, что водитель упал на пассажира, бледный, почти синий. Я крикнул своему коллеге, чтобы он немедленно вызвал скорую помощь. Было 14:07", - рассказывает Лаузис.
Он отмечает, что в тот момент время текло иначе, чем обычно.
"Прыгнул в свою машину за парой перчаток. Двигатель разбитой машины еще работал, шины вращались. Я разбил лобовое стекло, забрался в машину и выключил зажигание. Тогда заметил, что сзади есть еще одна пассажирка. Молодая женщина. Я понял, что сначала нужно вытащить ее. Так как машина еще лежала на боку, я забрался на нее, открыл дверь и пролез внутрь. Осторожно поднял девушку на руки и отнес в безопасное, мягкое место недалеко от дороги. Затем наступил следующий момент. Машину нужно было поставить обратно на колеса. Как только машина перевернулась, я побежал к водителю. Его пришлось вытаскивать. Тем временем на помощь подоспел пограничник. Мы сменяли друг друга, массируя сердце водителя разбитой машины, и вот тут-то пригодились знания, полученные мною в Земессардзе. Мы не опускали руки, пока не приехала скорая помощь", - рассказал Лаузис.
В сообщении 2-й бригады отмечается, что это не первый случай, когда знания и подготовка, полученные в рядах Земессардзе, сыграли решающую роль. Навыки оказания первой помощи, реагирования на кризисные ситуации и психологическая стойкость, позволяющая не терять ясную голову в стрессовых обстоятельствах, становятся важнейшими инструментами спасения жизни, напоминают в бригаде. Это подтверждают и коллеги из других государственных служб - спасатели, пограничники, полиция, которые ежедневно видят, насколько важны такие умения в первые минуты, когда происходит несчастный случай, отмечается в сообщении.
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