В Кремле ответили на комментарий Трампа о том, что Путин "сошел с ума"

Напомним, Трамп в воскресенье, 25 мая, в своей социальной сети Truth Social жестко раскритиковал Путина за атаки на Украину и отметил: "У меня всегда были очень хорошие отношения с Путиным, но с ним что-то произошло. Он совершенно сошел с ума!". Президент США подчеркнул, что Россия направляет ракеты и беспилотники на украинские города совершенно беспричинно.

"Начало переговорного процесса, для которого американская сторона приложила очень большие усилия, - это очень важное достижение. Мы действительно признательны американцам и лично президенту [Дональду] Трампу <…>. Конечно, одновременно с этим это очень ответственный момент, который связан с эмоциональной перегрузкой абсолютно всех и с эмоциональными реакциями", - заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в ответ на просьбу СМИ прокомментировать заявление Трампа.

При этом Песков сказал, что Путин принимает решения, "которые необходимы для обеспечения безопасности" России.

Комментарий американского президента появился после того, как в результате российской ракетно-дроновой атаки на Украину в ночь на воскресенье, 25 мая, погибли 12 человек.