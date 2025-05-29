Полиция устроила масштабный рейд в районе Центрального вокзала

Правоохранители не только следят за общественным порядком и безопасностью, но и проводят профилактические проверки с привлечением сотрудников Рижской муниципальной полиции, а также различных структурных подразделений Госполиции - криминальной полиции, полиции порядка и кинологической службы. В ходе предыдущих аналогичных рейдов уже выявлялись нарушения, связанные, в частности, с хранением наркотиков.