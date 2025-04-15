Бойкот или поддержка: как латвийцы реагируют на скандал вокруг Straupe

Молочная продукция Straupe Фото: Aculiecinieka foto

10 апреля Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) и Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) проинформировали, что у нескольких работников молочного кооператива Straupe была обнаружена бактерия E. coli, в связи с чем деятельность предприятия была частично приостановлена. Ограничение действовало четыре дня - 14 апреля PVD сообщила, что компании разрешено полностью возобновить производство и торговлю.

В обществе мнения о произошедшем разделились. Одна часть потребителей исключила продукцию этого производителя из своего рациона: "После заявления PVD я выбросила творог в мусор. Не могу есть, не думая об E. coli".