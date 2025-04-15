Бойкот или поддержка: как латвийцы реагируют на скандал вокруг Straupe

10 апреля Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) и Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) проинформировали, что у нескольких работников молочного кооператива Straupe была обнаружена бактерия E. coli, в связи с чем деятельность предприятия была частично приостановлена. Ограничение действовало четыре дня - 14 апреля PVD сообщила, что компании разрешено полностью возобновить производство и торговлю.
В обществе мнения о произошедшем разделились. Одна часть потребителей исключила продукцию этого производителя из своего рациона: "После заявления PVD я выбросила творог в мусор. Не могу есть, не думая об E. coli".
Другие, наоборот, стараются поддержать предприятие и покупают его произведенные им товары еще активнее: "Так же, как наиболее безопасно летать авиакомпанией, у которой недавно возникали технические неполадки: на мой взгляд, сейчас самая надежная, чистая и проверенная продукция - это продукция Straupe".
Журналисты отправились на Агенскалнский рынок, где у Straupe есть точка продажи, чтобы узнать, продолжают ли люди покупать продукцию этой компании. Удалось поговорить и с покупателями, которые поделились, не стало ли им страшно употреблять продукцию компании.
Молодой человек, стоящий в очереди на рынке у кафе Kalve, увидев журналистов, стал бросаться возмущенными эпитетами: "Паникеры и агенты правительства! Я принципиально закажу исключительно горячую молочную пенку!"